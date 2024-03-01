Сюжет Garage

Никто уже и не помнил, как там его звали. Все просто говорили механик, мол, у меня с машиной то-то и то-то. Он кивал головой в ответ и называл день, когда можно забрать авто. Все прекрасно знали, что механик этот – мастер от бога, который быстро отремонтирует любую машину. Клиенты стекались к нему со всего района.

Когда у мастера не было работы, а такое иногда случалось, он просто сидел у гаража и пил. Никто и не думал упрекать его в пристрастии к бутылочке! Все знали, что механик отлично делает свою работу даже будучи «подшофе». Ни один человек не сомневался в его профессионализме! Даже ленивый кот, который лежал рядом и тихонечко мурлыкал, когда механик наливал немного пойла в консервную банку и протягивал зверюге.

Небольшой, но очень известный автосервис, который все называли «Гараж», стал легендой района. Сюда приезжали владельцы самых разных автомобилей – бюджетных рабочих лошадок, премиальных моделей и пр. Здесь не было разве что грузовиков, ну да там своя особая специфика – это машины, к которым нужен особый подход.

Однажды в «Гараж» заехал бьюик! Самый настоящий, привезенный откуда-то из зарубежных далей. Слава о механике, который с автомобилями на «ты», разлетелась по всему городу. И вот молва о нем дошла до самых состоятельных жителей. Фамилия владельца бьюика слишком известна, чтобы ее называть, да и вообще обойдем его личность стороной, иначе кто знает, чем нам аукнется длинный язык...

Механик осмотрел раритетный автомобиль и быстро нашел проблему. Он пообещал сделать все до послезавтра. Владелец, согласно кивнув, выдал мастеру солидный аванс и исчез. Признаться, механик очень обрадовался такому клиенту! Господин этот денег не считал, а значит на нем можно будет сделать выручку за полмесяца, если не больше!

Ближе к вечеру хозяин автосервиса засобирался домой. Он закрыл «Гараж» на несколько замков и отправился в питейное заведение пропустить пару стаканчиков. А может и поболее – денег-то у него с собой было просто до неприличия много...

В заведении механик встретил приятелей. Иными словами, в этот вечер сам бог велел напиться до полосатых чертей, которые могут заглянуть на праздник, если количество алкоголя в крови превысит мыслимые пределы. В общем, гений авторемонта вернулся домой глубокой ночью.

Несмотря на хорошую гулянку накануне, механик пришел в «Гараж» к началу рабочего дня. Правда, он не смог открыть двери – тут внезапно выяснилось, что он потерял ключ!

Расстроенный владелец самого лучшего автосервиса схватился за голову! И тут кот, который всегда лежал рядом у входа, протянул ему тот самый ключ, висевший на одном из котей, торчавших из пушистой лапы. Зверюга знала, какой аванс вчера получил механик и догадывалась, что он непременно потеряет ключи, поэтому предусмотрительно забрала их еще вчера.

Хозяин «Гаража» был готов расцеловать кота, хотя тот и не дался, выскочив из его объятий с криком «мя-я-у!» – уж больно от механика разило перегаром. Впрочем, это не страшно. Главное, теперь он сможет вовремя починить бьюик, и его репутация не пострадает! Ну и, разумеется, вторую часть своего гонорара механик тоже получит. Теперь, наверное, сам ключи коту отдаст, если что...