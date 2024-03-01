Обзор Rock Climber
Сюжет Rock Climber
Фил изрядно задолжал плохим парням. Черт угораздил его взять кругленькую сумму на открытие собственного бизнеса. Увы, маленький ресторанчик, который должен был обеспечить Филу безбедную жизнь, с треском вылетел в трубу. Несостоявшийся бизнесмен стал банкротом...
Но плохие парни – не самый лучший кредитор. Это не банк, перед которым можно прикинуться несчастным нищебродом и списать все долги по решению суда. Бандитам было плевать на то, что у Фила нет денег.
Сегодня кредиторы снова заявились со своими костоломами. Они хотели сломать должнику ноги и руки, но тот убедительно заверял: «Рассчитаюсь на следующей неделе! Я получу наследство! Деньги будут...» ну и все в таком духе. Кредиторы проглотили три вагона обещаний, правда, собственная убедительность отнюдь не прибавляла Филу денег.
Должник долго ломал голову, где ему взять кругленькую сумму с процентами, набежавшими за время просрочки. Ничего умнее Фил не придумал, кроме как покорить Эверест и войти в Книгу рекордов Гиннеса. Строго говоря, его интересовала не слава, а солидный денежный приз, который неизвестный миллионер был готов пожертвовать крутому скалолазу, способному забраться на вершину быстрее предыдущего рекордсмена. Этой суммы полностью хватило бы для погашения долга и еще бы осталось на сладенькое.
Недолго думая, Фил купил альпинистское снаряжение и собрался покорять одну из самых сложных вершин. Разумеется, он зарегистрировался как участник акции. Иначе потом пришлось остаться без приза! Ну а агенты регистратора предупредили Фила о разных сюрпризах, например, о зловещих чудовищах-людоедах, обитающих ближе к самой вершине. Говорят, когда-то эти создания были обычными йети, однако любопытные люди так их достали, что теперь человека они воспринимают только как еду и никак иначе.
В назначенный день Фил начал восхождение к вершине Эвереста, до которой стоило добраться хотя бы ради целости рук и ног. Кто его знает, как они срастутся, да и вообще не придется ли потом ездить на коляске и мучиться всю оставшуюся жизнь...
Восхождение шло относительно хорошо. Более того, для человека, который в своей жизни лазил разве что на деревья, да и то в далеком детстве, Фил продвигался просто отлично. Конечно, было очень холодно, дул пронизывающий ветер, однако наш герой не обращал внимания на досадные капризы природы, тем более его грела мысль о солидном призовом фонде. А еще о тисках и ломе в руках громил, работающих на плохих парней. Как там... кредит для всех, говорили они! Нет работы? Нет машины, золота и дома в Майями-Бич, и даже квартиры в центре Нью-Йорка? Не беда, говорили они! Возьми кредит у Джонни Сьюэла... и потом тебе ноги сломают, если не отдашь – следует добавить в конце бодрой рекламы, это будет по-честному!
Пару ночей Фил провел в палатке, греясь у костра и попивая горячий кофе. Наконец он почти добрался до вершины. Помня о йети-людоедах, он закинул наверх несколько веревок. Фил полез по ближней и, когда его потянули наверх, быстро спрыгнул, догадавшись, что кто-то наверху хочет позавтракать.
На двух других веревках было то же самое. Лишь по четвертой ему удалось забраться наверх. Фил воткнул свой флаг, а оставленный кем-то до него выкинул прямо на голову йети, который высунул морду из норы, посмотреть, кого черт мимо пронес. Но все это ерунда. Главное, что Фил победил и получит причитающийся приз. А еще его руки и ноги останутся целы.