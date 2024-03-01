Сюжет Sweet Life

Медведь жил в свое удовольствие, питаясь ягодами, грибами и людьми. Несчастным, которые пришли к нему в гости за дарами леса не позавидуешь! За корзинку грибов и ягод многим пришлось заплатить жизнью...

Но ни одно лакомство не приносило мишке столько же удовольствия, сколько свежий мед. Однажды ему хватило ума залезть на старое дерево, сунуть лапу в дупло и сломать и без того тяжкие судьбы тысяч пчел, которые свили там улей. Вытащив огромный шмат меда, косолапый вкусил божественное лакомство, а потом полетел вниз, отмахиваясь от озверевших насекомых. Естественно, пчелы хотели отомстить медведю, который пустил псу под хвост недели тяжкого труда!

Хозяин леса добежал до ручья и спасся в воде. Несмотря на риск быть ужаленным насмерть, он остался доволен острым приключением! Конечно, ушибленный бок очень болел, но это мелочь, которая пройдет за пару дней.

Через некоторое время медведь, гуляя по лесу, наткнулся на пасеку. Огромный зверь вышел на полянку и увидел несколько пчелиных ульев, сколоченных из дерева. Он уже хотел было запустить лапу в первый попавшийся, но тут до его слуха донеслась человеческая речь, заставившая хозяина леса спрятаться в кустах. Нет, нет, медведь не испугался! Просто кто знает, чего ждать от этих двуногих... те, которые ходят по лесу пьяными, таская в руках корзинки грибов – это еда! А вот людей, разгуливающих с ружьями наперевес, стоит остерегаться, потому как когти и зубы не имеют никакого веса против пуль...

Пока медведь прокручивал в своей голове умные мысли, из кустов вышли двое. Лица людей были закрыты сетками, в руках они держали странные штуки, испускавшие дым при нажатии. Они разгоняли пчел и забирали мед. Насекомые их не трогали – они летали в стороне, боясь приблизиться к струям дыма.

Медведь решил, что он тоже так сможет! Косолапый с громким ревом вывалился из кустов! Пчеловоды бросили дымари и побежали прочь, громко ругаясь. Медведь взял одну из тех штук, «дунул» пару раз черным дымом и полез обирать улья.

Разумеется, пчелы его не трогали. На радостях косолапый просто обожрался свежайшего меда и упал, улыбаясь от счастья. Полежав немного кверху пузом, он встал и огляделся. На другом конце полянки он заметил две бочки – возможно, пчеловоды приволокли их сюда, чтобы собирать мед. Конечно, пытливый ум решил проверить, что там внутри...

Он приподнял первую – она оказалась совершенно пуста. Медведь приподнял вторую и обомлел – из-под нее вылетела огромная оса! Потревоженное насекомое смотрело на охотника за медом огромными воспаленными глазами, сверкающими от злости. Жало осы поблескивало на солнце, словно это была самая настоящая стальная игла!

Медведь выронил бочку, лихорадочно оглядев полянку в поисках дымаря. Оса, не мешкая, ужалила косолапого, да прямо под хвост! Ощущения, конечно, у него были незабываемые...

Медведь побежал в лес так быстро, как только мог, забыв о пасеке, дымарях и меде. Оса летела за ним пока не врезалась в огромную ель и не упала без сознания. А хозяин леса продолжал улепетывать! Наконец, и он заметил, что жужжащая преследовательница исчезла и остановился.

Медведь довольно улыбнулся, переведя дух. Он собирался навещать пасеку как можно чаще. Теперь у него начнется сладкая жизнь!