Сюжет Lucky Haunter

Каждый пятничный вечер Джим проводил в своем любимом пабе, который назывался «Плывущее корыто». Это было заведение для простых людей. Если вы привыкли пить односолодовый виски по сто долларов за порцию, то вам, пожалуй, тут не очень понравится.

Джим приходил в «Плывущее корыто» после работы и как следует напивался вместе с другими парнями. Они разговаривали обо всем на свете, рассказывали смешные случаи из жизни, смеялись и обсуждали самые разные вещи, происходящие в этом мире. Некоторые ребята играли в карты, сидя за столиками в углу. Разумеется, неофициально и как бы на интерес, потому что если про это узнают всякие проверяющие инспекторы, то у владельца «Плывущего корыта» могут появиться проблемы.

Джим всегда начинал попойку с пива, которое отличной шло с раками или креветками. Выпив несколько кружечек, он начинал понимать, какую совершил ошибку, когда послушал свою матушку и женился на Мэрилин. Ну просто потому, что так, видите-ли, надо! А потом завел с ней пару детей. Тоже исключительно потому, что надо! Вот только кому? Ему, Джиму? Если и надо, то уж точно не на Мэрилин... да и двое детей – это, пожалуй, перебор. Ну, хорошо хоть они уже взрослые, и отец им особенно не требуется, кроме как для выдачи денег на карманные расходы.

Потом пиво немного приедалось. После него возникало тягучее опьянение и клонило ко сну. Джим заказывал вина и продолжал банкет. Как правило, у него к этому времени уже появлялся собутыльник, а то и не один. Пьянка разгоралась и становилась все веселее!

Когда дело доходило до вина, парни все как один становились джентльменами. Аристократические корни благородного напитка могли сделать сэров и лордов даже из пьяных свиней, у которых галстуки давно болтались на спинах, а нос почти превратился в пятак. Впрочем, благородство и пьянка сочетаются крайне сомнительно, поэтому вскоре ребята заказывали коньяк или виски.

Тяжелая артиллерия буквально добивала мозги, которые и так почто утонули в алкоголе. Ближе к трем часам ночи выпивохи расползались по домам, по-крайней мере, большая часть посетителей благополучно сваливали. Вот и в эту пятницу все повторилось по стандартному сценарию. Правда, уходя из «Плывущего корыта», Джим умудрился стянуть увесистую подкову, висевшую над входом в зал. Не со зла, конечно, а так, из пьяного озорства.

Вернувшись домой, он прибил подкову над входом в гостиную. Пошатываясь, Джим положил молоток обратно в ящик с инструментами и пошел спать. Как же он радовался, когда услышал громкий храп своей супруги – раз эта мегера дрыхнет, значит, никто не будет его пилить!

Джим завалился спать рядом с женой и отключился. Днем, ближе к полудню, зов природы разбудил спящего пьяницу и заставил поспешить в уборную. Спустившись по лестнице, Джим увидел жену, лежащую на полу с разбитой головой. Рядом с ней валялась та самая подкова, которую он притащил из паба. Супруга лежала неподвижно. Джим попытался растолкать ее, но она не подавала признаков жизни. Ее сердце остановилось, пульс не прощупывался.

Джим все понял. Он закрыл лицо руками и заплакал, сотрясаясь всем телом... это были слезы радости! Наконец-то, проклятая мегера больше не будет отравлять его жизнь! Джим так и знал, что подкова обязательно принесет в дом простое человеческое счастье...