О провайдере Iron Dog Studio

Iron Dog Studio – поставщик программного обеспечения для казино, появившийся на профильном рынке 2017 году. Является дочерней компанией небезызвестного разработчика 1x2Network.

Провайдер за считанные годы получил всеобщее признание в рамках игровой индустрии, а его разработки сегодня представлены в ведущих онлайн-казино по всему миру. Эксперты уверены, что столь стремительному успеху компания обязана материнской организации, на платформе которой базируется разработка азартных развлечений Iron Dog Studio.

Основная ниша провайдера – высококачественные современные игровые автоматы, в которые гемблеры могут играть с мобильных устройств и компьютеров. Особое внимание уделяется графике – после запуска любого из слотов пользователь встретится с детально проработанными графическими элементами, объемной визуализацией. Также компания делает акцент на функционале – он способен вовлечь в игровой процесс с первых секунд, и пользователь сможет с головой погрузиться в интересный сюжет и водопад бонусных раундов.

Iron Dog Studio располагает собственным сайтом, информация на котором регулярно дополняется и обновляется. На площадке можно прочесть полную историю развития компании, ознакомиться с новинками, техническими и игровыми характеристиками. Производитель размещает анонсы, рассказывает о новых фишках игровых автоматов.

В 2023 году компания расширилась – ее коллектив вырос примерно на 50%, были открыты новые офисы в Великобритании. Это говорит о стремительном развитии Iron Dog Studio, и сигнализирует о появлении новых азартных шедевров в ближайшем будущем.

Лицензирование

Компания работает на основе двух лицензий. Так, в 2017 году провайдер был сертифицирован комиссией по управлению азартными играми Соединенного Королевства. Также разработчик располагает разрешительным документом, выданным регулятором Мальты. Все игровые продукты тестируются независимыми лабораториями с громкими именами, что гарантирует случайное формирование результатов, а значит и честность по отношению к клиентам.

Программное обеспечение

Iron Dog Studio – современная студия разработки азартных игр, которая стремится предложить игрокам высококачественные слоты, настольные развлечения. Также в портфолио бренда есть скрэтч-карты. Все продукты разработчика выполнены на базе фреймворка HTML5, обеспечивающего адаптацию слотов к смартфонам, планшетам, компактным и стационарным компьютерам. Игровые автоматы адаптированы ко всем операционным системам, запускаются с разных браузеров, причем загружать дополнительный контент в устройство не требуется.

Портфолио бренда представлено более чем 100 играми. Большая часть развлечений – слоты. Автоматы наделены отличной визуализацией и передовыми бонусными опциями. Здесь гемблер найдет тематические рисованные раунды, мегавейсы, дикие символы и ряд других фишек, делающих игровой процесс интересными и выгодным. Для полного погружения в происходящее на экране разработчик использует авторское звуковой сопровождение.

Слоты реализованы в разных тематиках – от древних цивилизаций и фауны до магических приключений и путешествий в средневековье. В каждом автомате история продумана до мелочей, поэтому игра воспринимается цельно.

Интересные слоты

Million Megaways BC (RTP – 96.2%)

Слот расскажет историю о жизни людей, которые жили до появления цивилизации. Он построен на механике Мегавэйс. Также здесь реализованы каскадные выигрыши, щедрые множители, дикие символы. Присутствуют рискованные раунды, позволяющие сорвать приличный куш. Средний по волатильности автомат порадует хорошей отдачей, прекрасной визуальной и аудио составляющей.

Barbarian Gold (RTP – 96.3%)

Автомат создан для тех, кто любит динамичные игры. Гемблеру предстоит стать во главе отряда викингов, задача которых – найти клад. Команде искателей сокровищ предстоит вооружиться фриспинами, множителями, расширяющимися символами и отправиться в опасное, но увлекательное путешествие. Дисперсия слота – выше среднего, что в сочетании с хорошим уровнем отдачи обещает крупные вознаграждения.

Solar Nova (RTP – 96.28%)

Игровой автомат напоминает классические вариации мобильных игр «три в ряд». Яркое оформление и красивая музыка делают игрушку атмосферной. Задача – собирать на одной линии камни одинакового цвета. На удачные комбинации влияют бесплатные вращения, бонусные символы, множители – эти фишки появляются на экране достаточно часто.