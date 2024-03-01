Megaways Jack and the Magic Beans
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Обзор Megaways Jack and the Magic Beans

Количество линий
Количество линий: 117649
RTP
RTP: 96.14%
Max Win
Max Win: X25000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Megaways Jack and the Magic Beans

Маленький Джек жил со своей мамой в ветхом деревянном домике. Из скотины у них была только корова, да и та перестала давать молоко – тогда и без того бедной семье стало очень туго! Матушка Джека решила продать животину, надеясь выручить хоть какие-то деньги. Она отправила сына на рынок, чтобы тот нашел скотине нового хозяина и пожелала мальчику выручить за нее побольше серебра или, если повезет, немного золота.

По пути Джек встретил старика, который хотел купить корову, однако тот не мог предложить ничего, кроме волшебных бобов. А парень и согласился...

Матушка Джека, узнав, как было дело, расстроилась вдвойне: во-первых, она лишилась коровы и не получила ни шиллинга, во-вторых, теперь это стало очевидно – ее любимый мальчик страдает слабоумием! Разозлившаяся мама выкинула бобы в окно, а сына отправила спать без ужина, прикидывая про себя, сколько дают за детские органы на черном рынке.

Утром Джек проснулся, выглянул в окно и увидел гигантский бобовый стебель, упирающийся прямо в облака. Он полез наверх ради любопытства и попал в заоблачную страну.

Парень шел, куда глаза глядят. Вскоре ему довелось выйти к дому, в котором жили великаны. На его счастье, хозяин ушел по делам. Супруга великана встретила мальчика и сказала тому поскорее убираться, а не то ее муж съест незваного гостя за милую душу! Хозяйка накормила парня, и он успел сбежать как раз, когда великан пришел домой. Заодно маленький пройдоха стянул мешок золота.

Вернувшись домой, Джек принес маме целую кучу денег! Бедная женщина аж прослезилась от счастья: во-первых, теперь ей и сыну было на что жить, во-вторых, мальчик все-таки оказался не такой дурак, как она думала вчера. Семья зажила припеваючи!

Правда, деньги имеют свойство заканчиваться. Вот и мешок с золотом опустел. Джеку снова пришлось отправляться в заоблачную высь на поиски счастья.

Мальчик пришел в дом великана. Хозяйка сразу приказала гостю убираться, и тот уже хотел было последовать настойчивой просьбе, как вдруг вернулся великан. Он учуял запах свежего мяса и начал искать добычу. К счастью, жена смогла убедить своего благоверного в том, что ему это просто кажется и никаких гостей в доме нет.

Джек сбежал, когда великан уснул. Заодно он прихватил из сарая утку, несущую золотые яйца. Вернувшись к маме, парень отдал птицу, которая обеспечила семье безбедное существование.

Жизнь шла своим чередом. Тем не менее, Джек все никак не мог забыть заоблачную страну – мальчику очень хотелось узнать, есть ли там еще что-нибудь интересное! В один прекрасный день он снова забрался по стеблю в заоблачную высь и пошел искать приключения.

Разумеется, Джек заглянул в дом великана. И все повторилось прямо, как в прошлый раз! Мальчик почти сбежал, но вдруг ему на глаза попалась золотая арфа, которая играла сама по себе. Джек схватил ее и побежал, но музыкальный инструмент заголосил так, что великан проснулся!

Мальчик еле успел добежать до бобового стебля и поскорее спустился, надеясь избежать расправы. Джек побежал в сарай, схватил топор и срубил стебель, по которому уже спускался великан. Гигант с громким криком полетел вниз. К счастью для Джека, великан разбился насмерть. Вот, собственно, и сказочке конец, а кто сыграет – тот будет молодец!

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