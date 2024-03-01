Сюжет Gods of Olympus

Много лет миром правил Уран – огромный и сильный титан, который больше всего на свете любил жрать, властвовать и делать потомство. С последней задачей ему помогала супруга Гея, правда, ей очень не нравилось то, что благоверный отправляет ее детей в Тартар. Не всех, разумеется, а только циклопов и гекатонхейров – Уран терпеть их не мог, называл уродцами и категорически отказывался признавать факт отцовства.

Гея уговорила одного из сыновей – Крона, и его братьев, лишить отца силы. Она дала ему серп и приказала кастрировать папашу, когда подвернется подходящий момент. Однажды Уран пришел к Гее по известному поводу, и тут из кустов выскочил Крон, вооруженный божественным серпом, взмахнул им и... повелитель мира стал евнухом. Уран проклял Крона, как полагается, а потом благополучно пал.

Так появился новый повелитель. Рано же все обрадовались! Крон стал еще более жестоким властелином, чем был его отец. Большую часть своего времени он посвящал поеданию детей, которых ему рожала супруга Рея. Она приходилась Крону не только женой, но еще и сестрой – один только этот факт говорит о многом, в том числе и о душевном здоровье повелителя, вернее, совсем о нездоровье.

Один из детей приглянулся Рее больше остальных. Она спрятала его на Крите, а Крон вместо вкусного завтрака получил камень, завернутый в одеяльца. Впрочем, он к тому моменту уже настолько оскотинился, что даже не почувствовал подвоха.

Рея назвала мальчика Зевсом и спрятался на острове Крит. Там его воспитывала коза Амальтея до достижения зрелого возраста. Тем временем Крон уже настолько всех достал, что сама богиня мудрости решила остановить бесконечное обжорство повелителя мира – Метида приготовила кашу из горчицы и вина, которую титан съел не глядя. Напрасно, конечно! У Крона начались рвотные позывы, и в итоге его желудок изверг все свое содержимое наружу. Вот так у Зевса появились ранее проглоченные братья и сестры, которые позже стали богами. О том, как они выжили в желудке огромного чудовища, история почему-то умалчивает.

Зевс предложил братьям и сестрам свергнуть отца, который окончательно мутировал в прожорливого монстра. Правда, тут нарисовалась одна загвоздка – остальные титаны не желали свержения Крона! Началась война, которая продолжалась целых пять лет. Конфликт титанов и богов вошел в историю под названием Титаномахия.

Строго говоря, боги имели реальные шансы проиграть, потому что титаны не пальцем деланы. Хорошо, кто-то вовремя предложил освободить из Тартара циклопов и гекатонхейров – разумеется, эти создания с радостью согласились воевать против титанов. Войско Зевса сильно выросло в численности! А еще циклопы оказались мастерами на все руки, которые могли изготовить абсолютно любое оружие.

Спустя пять лет титаны потерпели поражение. Боги заточили их в Тартаре, оставив мучиться всю ближайшую вечность. Зевсу очень приглянулась гора под названием Олимп, которая стала домом для новых повелителей мира. Конечно, трон достался предводителю божественной армии. Вершина Олимпа находилась далеко в заоблачной выси, поэтому ни один смертный не смог бы попасть сюда. Хотя, чего греха таить, некоторые пытались! Впрочем, это уже совсем другая история...