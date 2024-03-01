Сюжет Megaways Jack Frost

Недалеко от Северного полюса находилась маленькая деревенька. Все местные жители обладали разными способностями, кроме Джека Фроста – казалось, судьба напрочь лишила парня волшебной силы! Тем не менее, родители, сестры и братья парня владели магией холода. В семье Джека Фроста не было ни одной бестолочи. Например, сестра его могла управлять снегом, а брат умел вызывать ветер, да такой сильный, что снеговики, которых слепили соседские дети, разлетались на снежные хлопья!

И вот Джек вырос. Юноша влюбился в девушку из своей деревни. Красавица была готова ответить ему взаимностью, однако вот беда – парень же совершенно лишен особой силы! Ну разве можно выходить за такого замуж?!

Джек понял, что ему придется обрести способности, которые сделают его равным остальным жителям деревни. А иначе в жизни начнется полная труба и, похоже, закончится она только у гробовой доски...

Он поймал снегиря, облетевшего весь мир, и спросил, где можно найти особую силу. Птица, нахохлившись, рассказала ему легенду о зимнем саде, в котором растет яблоня. Стоит сорвать с нее плод и откусить хотя бы кусочек – вот, собственно, и все! Дерево может наделить особой силой любого, однако оно само выберет способность, которую получит человек. Джек Фрост попросил отвести его в зимний сад, но снегирь лишь виновато развел крыльями, мол, я же просто слышал легенду – откуда мне знать, где находится это место?

Пернатый улетел на все четыре стороны. Отпустив снегиря, Джек Фрост отправился в лес, чтобы найти кого-нибудь, кто знает, как найти волшебную яблоню. На пути ему встретился олень, носивший красивую упряжь, словно был домашним. Парень спросил, не знает ли тот, где находится волшебный зимний сад.

Олень согласился проводить его до того самого места. Правда, благородный зверь отказался идти в сад из-за духа, который там обитает – говорят, он может превратить любое живое существо в ледышку одним своим дыханием! Разумеется, олень и дальше хотел бегать по лесу, радуясь жизни, а участь «скульптуры» его как-то совсем не привлекала: ни тебе мох из-под снега выкопать, ни с самкой побегать, ни солнышку порадоваться – стой до скончания века, как памятник, да и все тут...

Зверь показал Джеку Фросту сад и ушел, пожелав удачи. Конечно, олень пытался отговорить его, пытаясь убедить парня, что риск не стоит благосклонности капризной девки, но тот был непреклонен в своем решении заполучить особую силу.

Юноша вошел в сад и обнаружил там дерево, на котором висели замерзшие яблоки. Сорвав один плод, он отогрел его и впился зубами в ледяную мякоть! То, что он пережил – не передать словами!

Джек направился к выходу. Сделав несколько шагов, он заметил, как снег, по которому он ступал, превращался в лед. И тут появился дух, и начал дуть на парня изо всех сил! Правда, у него не получилось превратить Джека в ледышку, как бы он ни старался. Дух пыжился, сколько мог, но потом улетел, плюнув с досады.

Джек благополучно вернулся домой. Теперь все, к чему он прикасался, превращалось в лед. Возлюбленная Джека подарила ему свою благосклонность, однако их отношения были связаны с определенными неудобствами – девушку частенько приходилось размораживать! Ну да это ничего, зато Джек теперь стал нормальным парнем, как все.