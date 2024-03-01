Сюжет Savannah Strike

Наступило утро. Носорог пошел к ручью попить и привести себя в порядок. Стоило только ему опустить морду в прохладную воду, как ему на глаза попался странный след. Забыв о водных процедурах, носорог внимательно осмотрел свою находку и заметил такую же чуть дальше. А потом еще и еще... и так обладатель смертоносного рога отправился на поиски неизвестно кого – дело в том, что носорог никогда не видел таких следов ни в одном уголке саванны.

Следопыт неторопливо шагал в неизвестном направлении, пока не остановился у груды металла, которая, местами, оплавилась. Рядом валялось тело странного создания и, оставившего на земле те самые следы, похожие на когтистую лапу.

Среди обломков ярко сверкали большие желтые камни – носорог выковырял один и внимательно осмотрел, надеясь понять, что это такое и зачем, собственно, нужно. Он подцепил сверкающую находку рогом и начал катать туда-сюда, надеясь прояснить ситуацию.Между тем к странному объекту прискакала зебра, которая посмеялась над носорогом. Ближайшая родственница самой обыкновенной лошади рассказала, как увидела комету, падающую с небес. Собственно, ради нее она и оставила сочное пастбище.

Зебра тоже заинтересовалась сверкающими камнями. Потом понюхала лежащее существо, оставившее странные следы, напоминавшие когтистую лапу, и попыталась ткнуться мордой в «игрушку» носорога, но тот пообещал сломать ей ребра, если она еще хоть раз сунет «лошадиную харю» в его исследования. Разумеется, силач продолжал катать найденный камень из стороны в сторону, вероятно, собирая, таким образом, данные для своих изысканий.

Пока зебра смотрела по сторонам, на место падения странного объекта приплелся буйвол. Зебра и носорог поинтересовались, не знает ли тот, что это за сверкающий камень и другие такие же, которые лежат под грудой железа.

Рогоносец внимательно осмотрел место, лениво размахивая хвостом. Он ничего не придумал, кроме как позвать кого-нибудь умного, чтобы тот во всем разобрался.

Впрочем, эксперт явился сам – лев тоже заметил падение объекта и, конечно же, царь зверей пришел посмотреть на странности, творящиеся в его владениях. Осмотрев мертвое тело, он приказал отнести его куда-нибудь и закопать.

Носорог недовольно заревел, когда лев откатил сверкающий камень у него из-под носа и начал осматривать со всех сторон. Царь зверей озабоченно покачал головой – он сообщил остальным, что это самое настоящее золото.

Всем стало ясно одно: скоро в саванну нагрянут толпы людей! Лев знал единственный способ предотвратить нашествие двуногих – скрыть все следы падения странного объекта. Остальные, понимая, каким нехорошим образом может обернуться дело, тут же принялись за работу.

Компания вырыла большую яму. На самое дно звери кинули мертвяка, которого закидали обломками железа. На самый верх они положили золотые самородки. Засыпав яму землей, звери убрались восвояси с чувством выполненного долга.

Кто его знает, что это было на самом деле? Возможно, НЛО совершил аварийную посадку. А, может быть, это была попытка атаковать планету Земля. Впрочем, сейчас уже не важно. Попробуйте отыскать в саванне то место, в котором звери закопали космический корабль и тогда все золото, лежащее в яме, достанется вам!