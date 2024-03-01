Сюжет Sweet Candy Cash

Мэри просто обожала сладкое! Ей-богу, она могла есть конфеты целыми днями, запивая их сладким сиропом и закусывая каким-нибудь шоколадом! Мама девочки сильно беспокоилась из-за пристрастия любимой доченьки, которое все больше напоминало зависимость. А вот стоматолог, к которому регулярно водили маленькую любительницу сладкого, только радовался, считая деньги, и всячески поддерживал пристрастия одной из своих самых любимых пациенток!

Однажды матушка решила оставить Мэри без сладкого. Конечно, ее любимая дочь впала в депрессию. Первые пару недель девочка просто лежала на кровати, находясь в прострации, и сосала большой палец, воображая у себя во рту сладкий леденец. Ей казалось, что жизнь кончена!

Прошел месяц страданий. Мэри наскучило лежать дома, пуская слюни от разочарования в жизни, и она пошла прогуляться на улицу. Девочка хотела найти друзей, у которых есть хоть немного сладостей. Многие ребята были не прочь с ней познакомится, но, увы, дружбы не получилось – она сразу начинала клянчить леденцы, конфеты, пирожные, а дети не спешили делиться такими сокровищами с новой подругой, которую едва знали. В конце концов Мэри стала показывать за сладости трусики, но охотников взглянуть на них было немного – глупых мальчишек гораздо больше интересовали игрушки и мультики, чем какая-то маленькая шалунья, занимающаяся черт знает чем!

Желающих взглянуть на чудеса под маленькой юбочкой оказалось немного, и девочка заработала всего лишь пригоршню драже. Скушав конфеты, она пошла домой, надеясь придумать какой-нибудь способ, который поможет ей раздобыть еще сладостей.

Мэри долго лежала на кровати и думала. Увы, маленькую головку не посетила ни одна умная мысль! Девочка помолилась Создателю, рассчитывая на его милость к невинному ребенку, однако тот отказал ей, заявив, что мама абсолютно права и пообещал отправить ее в ад, если она еще раз кому-нибудь покажет трусики за сладости.

Ох и расстроилась же Мэри! Бог не внял ее молитвам, поэтому она обратилась к дьяволу. Девочка нарисовала красной краской пентаграмму, нашла нужные заклинания в интернете и вот – малышка стала первостатейным оккультистом, который почти готов продать душу за песочное пирожное! Рогатый откликнулся незамедлительно и подарил девочке волшебную палочку, превращающую любой предмет в кондитерское изделие. Правда, он попросил украсть у матушки немного денег из кошелька и отдать ему, потому как по законам Преисподней сладости создаются только из наличных и никак иначе. Девочка не стала вникать в тонкости дьявольской магии и просто принесла хрустящий кэш, который радостный черт нанизал себе на рога, перед тем как исчезнуть.

Мэри тут же превратила плюшевых медвежат в мармелад и съела, причмокивая от удовольствия. Потом она добралась до напитков в холодильнике, до продуктов на кухне и всяких разных вещей, из которых, по ее мнению, могли получиться отличные сладости…

Шли годы. Мэри каждый день объедалась самыми разными лакомствами, несмотря на мамин запрет относительно сладкого. Девочка лишилась доброй половины зубов, однако ее не смущали такие мелочи…

Волшебная палочка дьявола работала как швейцарские часы, а невидимый чертик летал следом за Мэри и ждал, когда та превратится в одинокую беззубую толстуху, которой не останется ничего другого, кроме как повеситься на люстре, набрав в рот побольше конфеток… или драже с мармеладом, или чего она там любит…