Forge of the Gods
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Обзор Forge of the Gods

Количество линий
Количество линий: 10
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Forge of the Gods

Громовержец Зевс активно занимался строительством кузницы богов. Повелитель Олимпа бросил все силы на строительство глобального объекта, в котором планировалось ковать артефакты, оружие и прочие жизненно необходимые богам вещи. Вплоть до винных кубков.

Отец всех богов успевал везде, что не особенно нравилось Гере, потому как ее супруг умудрялся в свободное время крутить шашни с Афродитой. Разумеется, властительница красоты выглядела просто великолепно! Она была молода, стройна, приветлива, умна и, откровенно говоря, посвежее Геры, которой Эскулап уже не первый год намекал на то, что пришло время сделать пару-тройку операций по омоложению во всех возможных местах.

Жена Зевса все острее чувствовала, как в ее голове прорезаются рога. Она больше не могла терпеть гулянки божественного супруга и придумала хитрый план! Разозленная мегера подделала указ, согласно которому Зевс отправлял Афродиту трудиться в кузницу. Конечно, последняя не посмела противиться распоряжению повелителя всех богов, хотя была крайне разочарована и удивлена такому странному решению!

Самая красивая богиня поступила в распоряжение Гефеста. Пока Зевс искал ее везде, где только можно, Гера пыталась вернуть себе его расположение. Афродита тем временем нашла общий язык с Гефестом, который оказался куда более атлетичным парнем, нежели седовласый повелитель молний.

Зевс буквально перерыл весь Олимп! Царь богов перетряс Гермеса, Аполлона, Диониса и Ареса, думая, что его избранница предпочла кого-то из них, однако поиски его оказались безрезультатными. Подумав о самом плохом, громовержец навестил богинь, но никто из божественных дам знать не знал, куда запропастилась Афродита.

В конце концов, Дионис шепнул Зевсу о том, что видел его возлюбленную в кузнице Гефеста, когда ходил к нему заказать новые винные бочки. Главный олимпиец решительно не ожидал такого поворота событий – что делать очаровательной деве в кузнице, куда и остальные-то боги не ходят без особой нужды?!

Главный пьяница Олимпа оказался прав! Когда Зевс увидел возлюбленную в лапах Гефеста, то был просто в не себя от ярости! Метая гром и молнии, он едва не прибил кузнеца. Афродиту, которая предпочла ему олимпийского работягу, Зевс прогнал прочь, запретив приближаться к своему августейшему ложу без особого приглашения.

С Гефестом же состоялся разговор совершенно другого плана! Кузница богов была почти достроена, и Зевс приговорил «кобеля», вскочившего на существо столь милое его сердцу, к пожизненным работам в три смены. Разумеется, без выходных, праздников, женщин легкого поведения и прочих радостей жизни.

Конечно, Гефест оправдывался, мол, Зевс сам отправил к нему Афродиту, и хотел даже показать указ, подделанный Герой, но громовержец лишь отмахнулся, выругался и исчез. С тех пор бог кузнечного ремесла пашет, не покладая рук.

Прошли тысячелетия, и проклятая кузница богов Гефесту просто осточертела! Если вы поможете ему сбежать, то он щедро отблагодарит вас золотом. Или скует великолепное оружие. Или унитаз с бриллиантами, как у Зевса. В общем, попробовать стоит, тем более Гефест ни в чем не виноват!

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