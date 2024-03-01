Сюжет Joyas De Los Muertos

Дела у Серхио шли не очень. Сначала он потерял работу, потом у него накопились долги, а денег между тем совсем не прибавилось. Однажды вечером он встретился со своим другом Хуаном в местной пульхерии, чтобы поговорить о делах насущных за рюмочкой абсента. Надо сказать, что приятель Серхио всегда был при деньгах, но отнюдь не из-за хорошей работы! Более того, Хуан вообще прослыл отъявленным бездельником, для которого слово «пятидневка» звучало как страшное проклятие из Ветхого завета. Тем не менее, он никогда не бедствовал. Серхио начал пытать его, так, мол, и так, в чем, собственно, секрет? Заодно он пожаловался на свои дела, которые шли из рук вон плохо.

Выпив еще пару рюмок абсента, Хуан все-таки решился рассказать, как зарабатывает деньги. Он продавал украшения скупщикам, но ни в коем случае не ворованные! Скорее, откопанные... проказник Хуан раскапывал могилы, забирал из гроба золото, украшения и прочие ценности, а потом зарывал обратно как было, чтобы не навлечь на себя гнев божий и не сесть в тюрьму за вандализм. Особенно хорошо получалось выручить за украшения, за которые скупщики иногда давали целое состояние. Ну а что? Мертвым все это добро не нужно, а живым еще пригодится...

Хуан предложил Серхио той же ночью сходить на кладбище. Приятель согласился – не то что бы ему нравился такой способ заработка, просто дела нужно было поправить как можно скорее, пока хозяйка арендованной квартиры не приказала ему убираться к черту на рога. Ночью, будучи навеселе, друзья пошли на погост.

Хуан вел Серхио за собой по «лесу» крестов и памятников, отыскивая какую-нибудь могилу постарше и желательно заброшенную. А то к «новичкам» частенько наведываются родственники, еще начнут выяснять, почему земля присыпана, да не выкопал ли кто нашего падре, или кого-то там еще, кто давно уже сгнил и благополучно съеден червями.

Наконец они нашли заброшенную могилу. Хуан где-то отыскал лопаты и кивком показал Серхио, где нужно копать. Ох и пришлось же им поработать, оказывается, раскидать пару метров земли совсем не так просто, как кажется!

Они разбили гроб. Внутри лежали два скелета в обнимку и, конечно, целая куча украшений. Хуан немного поплакал над трогательной картиной – как же это мило, когда даже смерть не в силах разлучить влюбленные сердца! А потом друзья забрали украшения, зарыли могилу и отправились по домам, поделив найденную добычу.

Серхио продал «цацки» покойной парочки и выручил неплохие деньги. Он рассчитался с хозяйкой квартиры за все просроченные месяцы и даже кое-что отложил на черный день. Казалось, все прошло прекрасно!

Правда, ночью к Серхио в комнату залетели два черепа и потребовали вернуть украшения. В противном случае они пообещали забрать его с собой на тот свет! Утром выяснилось, что духи мертвецов навестили и Хуана.

Расхитителям могил пришлось выкупить украшения у скупщиков, которые были, мягко говоря, удивлены таким поворотом событий. Той же ночью они вернули украденное и попросили прощения у потревоженных мертвецов. Кажется, покойники приняли извинения, потому как больше не заявлялись ни к Хуану, ни к Серхио. Разворовывать могилы нехорошо, определенно. А «пятидневка» по сравнению с проклятием мертвых – просто семечки...