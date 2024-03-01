О провайдере Mascot Gaming

Румынская компания Mascot Gaming основана в 2015 году, специализируется на разработке онлайн-развлечений для казино. В портфолио представлены игровые автоматы, всевозможные карточные игры, лотереи. В первые годы разработчик стремился открыть собственное интернет-казино, однако вскоре фокус сместился на другую цель – провайдер выпускает программное обеспечение, поставляемое в лучшие казино мира.

Ежемесячно бренд выпускает один слот – каждый продукт отличается оригинальной тематикой, прибыльными бонусными опциями и захватывающим геймплеем. Для разработки развлечений провайдер применяет передовые технологии, в результате чего слоты Mascot Gaming – это высококлассная графика и детализация, красивое музыкальное сопровождение и ряд других фишек, превращающих игровой процесс в грамотный симбиоз азарта и удовольствия.

Несмотря на то, что Mascot Gaming родом из Румынии, головной офис расположен в Испании. Компания принимала участие в событии ICE 2019, которое проходило в Великобритании. После мероприятия в течение нескольких лет бренд заметно вырос, заключил договора с известными разработчиками ПО и расширил собственный штат. На сегодняшний день команда представлена 40 профессионалами, имеющими большой опыт в разработке азартных развлечений.

Эксперты сферы iGambling уверены, что румынский производитель – профессионал с высоким уравнений знаний в отрасли. Компания шагает в ногу со временем, регулярно выдает интересный контент, составляющий конкуренцию продуктам именитых разработчиков.

Лицензирование

Mascot Gaming работает на профильном рынке официально – получил лицензию мальтийского регулятора. Игры тестируются ведущими независимыми лабораториями, подтверждающими их безопасность: работают с генератором случайных чисел, а значит все результаты выдаются случайным образом. Запуская слоты Mascot Gaming, игроки могут быть уверены в честности от прозрачности алгоритмов.

Программное обеспечение

Разработчик выпускает качественные продукты, каждый из которых основан на детально продуманных математических моделях. В игровых автоматах присутствуют объемные звуковые эффекты, высокая детализация, дружелюбный интерфейс и удобная коммуникация со всеми элемента слота.

Игры бренда размещены на собственном сервере, уровень доступности которого достигает 99.90%. Базируются на фреймворке HTML5, благодаря чему они полностью адаптированы к мобильным девайсам и компьютерному оборудованию, легко интегрируются на площадки казино.

Ежегодно бренд стремится выпускать не менее 12 игровых автоматов, при этом на случай форс-мажора держит в запасе несколько прототипов, которые можно быстро реализовать и выпустить в свет.

В разработке применяется уникальный подход. Игровые продукты делят на две категории: Traffic Games и Profit Games. Первая предназначена для привлечения клиентов в казино. Слотам характерны сложные сюжеты, неординарные опции, в том числе Risk&Buy. Категория Profit Games рассчитана на получение прибыли игроками. Здесь каждая деталь нацелена на получение солидных выигрышей.

Интересные слоты

Anksunamun: The Queen of Egypt (RTP – 96.6%)

Слот на тему Египта. Игроку предстоит отправиться в увлекательное путешествие по этой стране, причем приключение сопровождается изысканным визуальным оформлением, спецэффектами. Жуки-скарабеи, боги, драгоценные камни – здесь есть все, чтобы гемблер мог с головой окунуться в атмосферу Древнего Египта. В автомате также присутствуют бесплатные вращения, дикие символы и ряд иных бонусов.

Re Kill (RTP – 96.6%)

Слот разработан специально для поклонников ужастиков. Игроку предстоит очутиться среди зомби и постараться выжить в условиях апокалипсиса. Автомат порадует реалистичной графикой, большим количеством фриспинов, дикими символами, рискованными раундами.

Bamboo Bear (RTP – 97.2%)

Слот не даст заскучать даже тем, кто имеет большом опыт в гемблинге. После запуска игрока встречает забавная панда. Пять барабанов и более 240 призовых линий, высокий уровень отдачи, бесплатные вращения, рискованные раунды – эти и другие опции помогут гемблеру сорвать кругленькую сумму.