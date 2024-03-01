Mascot Gaming
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Обзор провайдера Mascot Gaming

Год основания
Год основания: 2015
Страна
Страна: Румыния
Город
Город: Брашов
Владелец
Владелец: Антон Бениэмин
Игры
Игры: слоты, карточные игры, лотереи
Сервер
Сервер: mascot.games
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О провайдере Mascot Gaming

Румынская компания Mascot Gaming основана в 2015 году, специализируется на разработке онлайн-развлечений для казино. В портфолио представлены игровые автоматы, всевозможные карточные игры, лотереи. В первые годы разработчик стремился открыть собственное интернет-казино, однако вскоре фокус сместился на другую цель – провайдер выпускает программное обеспечение, поставляемое в лучшие казино мира.

Ежемесячно бренд выпускает один слот – каждый продукт отличается оригинальной тематикой, прибыльными бонусными опциями и захватывающим геймплеем. Для разработки развлечений провайдер применяет передовые технологии, в результате чего слоты Mascot Gaming – это высококлассная графика и детализация, красивое музыкальное сопровождение и ряд других фишек, превращающих игровой процесс в грамотный симбиоз азарта и удовольствия.

Несмотря на то, что Mascot Gaming родом из Румынии, головной офис расположен в Испании. Компания принимала участие в событии ICE 2019, которое проходило в Великобритании. После мероприятия в течение нескольких лет бренд заметно вырос, заключил договора с известными разработчиками ПО и расширил собственный штат. На сегодняшний день команда представлена 40 профессионалами, имеющими большой опыт в разработке азартных развлечений.

Эксперты сферы iGambling уверены, что румынский производитель – профессионал с высоким уравнений знаний в отрасли. Компания шагает в ногу со временем, регулярно выдает интересный контент, составляющий конкуренцию продуктам именитых разработчиков.

Лицензирование

Mascot Gaming работает на профильном рынке официально – получил лицензию мальтийского регулятора. Игры тестируются ведущими независимыми лабораториями, подтверждающими их безопасность: работают с генератором случайных чисел, а значит все результаты выдаются случайным образом. Запуская слоты Mascot Gaming, игроки могут быть уверены в честности от прозрачности алгоритмов.

Программное обеспечение

Разработчик выпускает качественные продукты, каждый из которых основан на детально продуманных математических моделях. В игровых автоматах присутствуют объемные звуковые эффекты, высокая детализация, дружелюбный интерфейс и удобная коммуникация со всеми элемента слота.

Игры бренда размещены на собственном сервере, уровень доступности которого достигает 99.90%. Базируются на фреймворке HTML5, благодаря чему они полностью адаптированы к мобильным девайсам и компьютерному оборудованию, легко интегрируются на площадки казино.

Ежегодно бренд стремится выпускать не менее 12 игровых автоматов, при этом на случай форс-мажора держит в запасе несколько прототипов, которые можно быстро реализовать и выпустить в свет.

В разработке применяется уникальный подход. Игровые продукты делят на две категории: Traffic Games и Profit Games. Первая предназначена для привлечения клиентов в казино. Слотам характерны сложные сюжеты, неординарные опции, в том числе Risk&Buy. Категория Profit Games рассчитана на получение прибыли игроками. Здесь каждая деталь нацелена на получение солидных выигрышей.

Интересные слоты

Anksunamun: The Queen of Egypt (RTP – 96.6%)

Слот на тему Египта. Игроку предстоит отправиться в увлекательное путешествие по этой стране, причем приключение сопровождается изысканным визуальным оформлением, спецэффектами. Жуки-скарабеи, боги, драгоценные камни – здесь есть все, чтобы гемблер мог с головой окунуться в атмосферу Древнего Египта. В автомате также присутствуют бесплатные вращения, дикие символы и ряд иных бонусов.

Re Kill (RTP – 96.6%)

Слот разработан специально для поклонников ужастиков. Игроку предстоит очутиться среди зомби и постараться выжить в условиях апокалипсиса. Автомат порадует реалистичной графикой, большим количеством фриспинов, дикими символами, рискованными раундами.

Bamboo Bear (RTP – 97.2%)

Слот не даст заскучать даже тем, кто имеет большом опыт в гемблинге. После запуска игрока встречает забавная панда. Пять барабанов и более 240 призовых линий, высокий уровень отдачи, бесплатные вращения, рискованные раунды – эти и другие опции помогут гемблеру сорвать кругленькую сумму.

Игры провайдера
Zeus the Thunderer Deluxe
Zeus the Thunderer Deluxe
Hello Win
Hello Win
Reveal the Kraken
Reveal the Kraken
The Pendragon Legend
The Pendragon Legend
Minotaurs Wilds
Minotaurs Wilds
Zeus the Thunderer
Zeus the Thunderer
Dragons Nest
Dragons Nest
Ben Gunn Robinson
Ben Gunn Robinson
Wild Wild Bet
Wild Wild Bet
Gryphon’s Castle Rush x 25
Gryphon’s Castle Rush x 25
Christmas Infinite Gifts
Christmas Infinite Gifts
Book of Anksunamun Rockways
Book of Anksunamun Rockways
Wild Phoenix Rises
Wild Phoenix Rises