Сюжет Book of Anksunamun Rockways

Анксунамун была дочерью простого погонщика скота. Соседи недоумевали, почему он выбрал такое странное имя для своей дочери – одни говорили, будто ее отцу на голову свалился мешок зерна, другие уверяли остальных, мол, бык лягнул его копытом прямо в голову, но злые языки ошибались! Просто отец возлагал на Анксунамун большие надежды и прекрасно знал известное правило – как корабль назовешь, так он и поплывет!

Бедный погонщик скота собрал все свои сбережения и влез в долги, чтобы отправить дочку в школу при храме Амон-Ра. Анксунамун оказалась весьма способной ученицей и схватывала все на лету. Когда девочка выучилась чтению, она все свое свободное время проводила в школьной библиотеке. Вскоре там не осталось ни одной книги, до которой бы не добралась пытливая ученица.

Прочитав все, что только могла, Анксунамун стала молиться высшим силам, чтобы те помогли ей утолить тягу к знаниям. Анубис и Гор были приятно удивлены желанием юной ученицы. Однажды ночью боги явились к ней и подарили магическую книгу, на которой было начертано имя «Анксунамун».

Боги исчезли, пожелав девочке удачи. В книге содержались самые разные магические формулы и заклинания, правда, все они были насквозь положительными. Никаких тебе порч или проклятий!

Вскоре Анксунамун начала колдовать. Сначала она наделяла землю плодородием и увеличивала приплод скота одними лишь волшебными словами. Позже Анксунамун стала лечить людей от самых разных болезней – иногда ей удавалось исцелить людей, которые стояли одной ногой в могиле!

Время шло, волшебница превратилась, в прекрасную девушку. Слава о ее способностях дошла до дворца фараона – так Анксунамун пригласили стать одним из придворных лекарей. Естественно, это было то самое предложение, от которого невозможно отказаться.

Несколько месяцев Анксунамун работала во дворце, продолжая изучать книгу, подаренную богами. Она совершенствовала свое мастерство в магии и вскоре ей довелось лечить одного из советников фараона. Волшебница поставила его на ноги, чем заслужила особую благосклонность.

Анксунамун стала женой выздоровевшего вельможи, несмотря на самое простое происхождение, сулившее ей лишь весьма непримечательную и бедную жизнь. Теперь она могла бы возлежать на золоте целыми днями, ни черта не делая, однако, вместо безделья девушка выбрала знания. Анксунамун продолжала учиться и сделала себе особый посох, усиливающий магию настолько, насколько возможно.

Время шло, и однажды жену знатного вельможи заприметил фараон Сети I. Повелитель воспылал к ней любовью, но вынужден был смирить свою страсть к прекрасной девушке из-за ее супруга. Когда соседи на западе начали совершать набеги, фараон послал туда мужа Анксунамун вместе с другими военачальниками. Советник благополучно погиб, а фараон Сети I, потирая руки от счастья, сделал предложение руки и сердца безутешной вдове, которая, разумеется, не могла отказать повелителю Египта. Впрочем, не сильно-то она об этом сожалела...

Вот так Анксунамун стала царицей. Это уже потом она попала в историю со жрецом Имхотепом, которую многие видели в одно известном фильме! Ну, в любом случае, ей очень сильно повезло. Пусть и вам улыбнется удача!