Wild Phoenix Rises
Видеообзор
DEMO

Обзор Wild Phoenix Rises

Количество линий
Количество линий: 25
RTP
RTP: 95.37%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Wild Phoenix Rises

Дочь лорда Ферриса пленила своей красотой многих мужчин, в их числе был и благородный рыцарь Телион, являющийся отпрыском древнего рода, заслужившего почет и уважение. Однажды он пришел к отцу красавицы, чтобы просить ее руки. Лорд Феррис, казалось, был не прочь породниться со знатным родом, однако он все же хотел, чтобы будущий зять продемонстрировал ему всю серьезность своих намерений и совершил какой-нибудь подвиг ради невесты.

Телион с радостью согласился! Лорд Феррис благосклонно отнесся к его рвению, вот только он не знал, что бы такое поручить отважному рыцарю? И тут волшебница Вирина – старуха, служившая при замке, предложила, мол, пусть Телион принесет яйцо феникса! Лорд Феррис, часто прислушивавшийся к ее советам, не стал изменять себе и в этот раз – отец прекрасной дамы отправил благородного рыцаря на встречу судьбе. Конечно, путешествие могло быть очень опасным, но какой смысл беспокоиться о жизни, в которой нет любимой!

Телион отправился в путь, взяв с собой верного оруженосца. Им предстояло добраться до Огненного предела, в котором обитали фениксы – казалось бы, всего-то и надо, что найти гнездо, да утащить одно яйцо! Вот только обитатели этого места не очень-то жаловали людей. Прямо скачем, небольшая стайка фениксов могла заклевать с десяток рыцарей, особенно, если те недостаточно хорошо обучены военному ремеслу. Хуже всего было то, что эти создания возрождались после смерти – волшебных птиц приходилось убивать много раз, прежде чем те потухали навсегда, рассыпавшись снопом искр.

Через несколько дней отважные путешественники достигли Огненного предела. В царстве огня и пепла всегда дули ветра, из-за которых начиналась самая настоящая метель, только вместо снега здесь повсюду летала зола. К счастью, наши герои прибыли сюда в сезон затишья, когда пепельных буранов почти не бывает.

Телион и его оруженосец не хотели вступать в бой с опасным противником – зачем рисковать, когда нужно всего лишь украсть яйцо и поскорее вернуться? Путешественники осторожно пробирались среди гор золы и пепла, высматривая гнезда. Наконец, им повезло найти одно, в котором лежало целых три яйца. Телион схватил ближайшее, а потом знаком приказал оруженосцу поскорее убираться обратно в край зеленых равнин.

По возвращении благородный рыцарь предъявил лорду Феррису украденный «трофей», и тот убедился в том, что его будущий зять готов пойти на риск ради своей любимой. Вирина забрала яйцо феникса себе для исследований, вскользь поблагодарив отважного воина, и ушла в лабораторию, находившуюся в подвале. Лорд Феррис назначил день свадьбы и пригласил всех провести репетицию предстоящего торжества...

Вдруг в зал прибежали стражи, которые наперебой рассказывали об огромной огненной птице, вылетевшей из подвалов замка. Вскоре все убедились, что феникс действительно летает возле обители лорда Ферриса и умудрился склевать всех стражников, дежуривших на стенах! Хозяин сразу догадался, чьи это проделки, однако Вирины и след простыл... впрочем, сейчас всем было не до нее. Возле замка летала проблема посерьезнее!

Кажется, Телиону и его оруженосцу предстояло совершить еще один подвиг. Ну в самом деле, должен же кто-то сразиться с фениксом, который явно не собирается улетать, куда подальше! Правда, отважным воинам не помешает помощник. Возможно, вы тоже хотите совершить подвиг? Тогда вперед, а когда все закончится, лорд Феррис осыплет вас золотом!

Провайдер
Mascot Gaming
Mascot Gaming
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
Big Bamboo
Big Bamboo
Crown & Diamonds: Hold and Win
Crown & Diamonds: Hold and Win
Dia De Los Muertos 2
Dia De Los Muertos 2
Fruit Candy
Fruit Candy
Le Bandit
Le Bandit
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mummyland Treasures
Mummyland Treasures
Piggy Bank
Piggy Bank
Razor Shark
Razor Shark
Remember Remember
Remember Remember
Rise of Zeus
Rise of Zeus
Sun of Egypt 4
Sun of Egypt 4
Sweet Bonanza
Sweet Bonanza
The Dog House
The Dog House
Tsar Treasures
Tsar Treasures