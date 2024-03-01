Сюжет Zeus the Thunderer

Пока Зевс занимался олимпийскими делами, Аид времени даром не терял! Его братец вовсю охмурял Афродиту, которая была несказанно рада знакомству с мужчиной, отличающимся ото всех остальных богов как день от ночи. Стряхнув толстый слой тлена с повозки, запряженной тремя магическими жеребцами, властелин царства мертвых явился прекрасной деве, когда та стояла на кладбище и безутешно рыдала на могиле розового котеночка, который подавился сахарным печеньем и умер, дрыгнув лапками.

Повелитель загробного мира оказался на редкость галантным джентльменом. Он утешил рыдающую Афродиту и пообещал подарить ей такого же котика. И оказался настоящим мужиком, живущим по принципу «сказал – сделал!». Правда, Афродита не понимала, почему котеночек смотрит на всех горящими красными глазами и ест вместо сладкого печенья сырое мясо с кровью, а случайным гостям ее дома норовит вцепиться в горло. Просто Аид не стал искать похожего – ему показалось проще воскресить мертвого, тем более, из него получился вполне добротный зомби! Впрочем, зачем прекрасной богине знать такие подробности...

Когда расписание Зевса стало посвободнее, он, наконец, обратил внимание на Афродиту, однако та предпочла ему галантного Аида и, вздернув носик, ушла на свидание с его братцем. Громовержец был поражен, удивлен и обескуражен.

На остальных обитателей Олимпа великий бог мог бы просто наорать, как непосредственный начальник, но с Аидом такой подход не сработает. Во-первых, тот живет в подземном мире и иерархия олимпийцев для него – дело десятое. Во-вторых, Зевс, конечно, мог бы угостить братца хорошим зарядом молнии, да прямо в седалище, но тот обязательно дал бы сдачи – началась бы такая потасовка! Кроме того, вдруг Афродита станет любить Аида еще больше? Ну, а как же, скажет, заступился за меня, мой герой, а ты, черт бородатый, молнии свои себе знаешь, куда засунь – и все в таком печальном для Зевса духе.

Громовержец решил ухаживать за Афродитой, надеясь обойти брата хитростью. Для начала он подарил ей вазу с говорящими духами, которые пели песни. Стоило только Афродите потереть подарок главного олимпийца, как тысячи бесплотных существ начинали восхвалять ее красоту. Хорошо, что создатель магической вазы позаботился о регулировки громкости, которая изменялась, когда красавица вела пальцами по горлышку вазы, а то в какой-то момент соседи начали ругаться.

Подарок очень понравился Афродите, однако не настолько, чтобы она рассталась с Аидом. Тем не менее, Громовержец был на верном пути! Зевс продолжил притворять в жизнь хитрый план и подарил возлюбленной арфу, на которой даже идиот смог бы играть божественную музыку. А потом он преподнес красавице древнюю монету из собственной коллекции – много лет назад одно племя эллинов поубивало другое без зазрения совести.

Афродита оценила ухаживания Зевса, однако и с Аидом она расставаться не хотела – уж больно ей нравился повелитель загробного царства! Хитрая богиня пригласила обоих ухажеров и предложила устроить шведскую семью.

Братья, которые терпеть друг друга не могли, отказались наотрез! Афродиту тут же единогласно признали первостатейной женщиной легкого поведения и прогнали к черту на рога. Сами же братья решили разойтись без драки, сохраняя тихую взаимную ненависть. Правильно говорят, что все зло в этом мире от баб!