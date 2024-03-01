Сюжет The Pendragon Legend

Принцессу Лазурного замка разбила страшная болезнь, из-за которой она не вставала с постели уже три недели. Придворный лекарь долго пытался выяснить, что случилось с первой дамой королевства. Сначала он грешил на тяжелую форму мигрени, потом на северную лихорадку и, наконец, объявил, что медицина тут бессильна!

Лекарь обвинил во всем колдунов южных соседей, которые наверняка решили досадить королю. Его величество в тот же день созвал самых сильных магов, способных снять порчу с принцессы.

На следующий день во дворце было негде плюнуть! Кругом толпились маги, волхвы, знахари, предсказатели и прочие волшебники, которые мечтали расколдовать принцессу и получить поистине королевскую награду. Один за другим кудесники заходили в опочивальню, но возвращались без хороших вестей – порча оказалась очень сильной, и ни один маг не знал, как ее снять. Среди волшебников нашелся и такой, который предложил «испортить» принцессу, чтобы проанализировать порчу, за что тут же был отправлен на казнь через повешенье, которая состоялась на заднем дворе королевского замка, после чего тело зарыли в канаве и приказали всем забыть имя бессовестного похотливого колдуна.

Между тем принцесса по-прежнему лежала в кровати и не могла встать, как бы ей ни хотелось. Маги сбились с ног, пытаясь снять порчу, однако все предпринятые попытки оказались безрезультатными. Наконец, один из волшебников объявил, что разгадал проклятье – на принцессу наложили редкие чары, которые можно снять только эликсиром из крови ледяного и огненного дракона!

Королевский советник знал, где найти парочку крылатых рептилий, однако кто же отважится на такое? Вряд ли хоть один из драконов отдаст свою кровь ради здоровья принцессы! Впрочем, можно попробовать найти отважного война, который возьмет ее сам…

В подвалах Лазурного замка хранился меч убийцы драконов – легендарный воин воткнул свое оружие в камень и вытащить клинок драконоборца сможет только тот, кто достоин обладать его силой! Надо сказать, многие пытались, в том числе и сам король, но, увы, ничего не вышло – первое лицо королевство краснея вышел из подвала и сделал вид, будто бы даже не прикасался к мечу, а просто зашел посмотреть…

Итак, на этот раз созвали рыцарей, а всех магов попросили убираться восвояси, кроме того волшебника, который знал рецепт элексира. На следующий день очередь, состоявшая их отважных воинов, тянулась до подвала от самых дворцовых ворот. Претендентов, желающих сразиться с драконами, оказалось хоть отбавляй, правда, никому из их не хватало силенок выдернуть клинок легендарного рыцаря.

И вот где-то под дворцом раздался гулкий шум! Придворные притихли, король напрягся, советники приготовились к самому худшему… но, как оказалось, ничего страшного не произошло – просто среди прибывших рыцарей, наконец, отыскался достойный, который смог вытащить клинок убийцы драконов!

Приемник легендарного героя вышел из подвала с гордо поднятой головой, сжимая светящийся меч в правой руке. Король поспешил к нему и спросил, как его имя. Рыцаря звали Пендрагон.

Остальных претендентов на особый меч тут же отослали по домам. А Пендрагон отправился сражаться с драконами – вы можете пойти вместе с ним в качестве оруженосца и увидеть воочию легенду об одном из самых могучих рыцарей!