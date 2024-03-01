Сюжет Dragons Nest

Волшебник Друндель любил ставить магические эксперименты над животными и птицами, однако подопытные быстро дохли, получив хорошую дозу волшебства. Ему требовался кто-то более крепкий! О людях не могло быть и речи, потому что король Людовик Милосердный, будь он трижды неладен, запретил магические опыты над крестьянами – после вступления в силу треклятого указа экспериментаторам пришлось отпустить холопов на все четыре стороны.

В голове Друнделя родилась чудесная мысль – а что, если заполучить в подопытные дракона?! Маленького такого, ни в коем случае не взрослого, который сожжет его башню к чертовой бабушке! Оставалось только придумать, где взять такого «пациента». И вот тут в голову Друнделю пришла вторая замечательная мысль – нигде, его надо просто вырастить самому!

Будучи сказочно богатым человеком, волшебник мог позволить себе нанимать странствующих рыцарей. Он велел слугам кликнуть отважных мечников, у которых хватит смелости отправиться в гнездо дракона и «свистнуть» у того из-под носа пару яиц! Ну или одно, хотя, конечно, чем больше, тем лучше.

Пока слуги искали героев, Друндель подумывал, куда отправить рыцарей. Если разрешить им идти наобум, то может случиться и так, что яйца принесут только после смерти волшебника, а такое развитие событий его, конечно же, не устраивало. Друндель знал, где живет дракон Сигизмунд, который вел себя довольно мирно и не доставлял проблем людям – вот его-то рыцари и должны были обуть на пару яиц! Ну, или одно, как повезет.

Решив, куда пойдет герой или, может быть, сразу несколько, Друндель задумался о стимуле. Поход в гнездо дракона – рискованная и опасная затея! А, значит, отделаться золотом не получится...

Впрочем, волшебник кое-что слышал о гнезде Сигизмунда и о сокровищах, на которых дракон лежит, как собака на сене! Вроде как у него должен быть кубок темного лорда, который, если верить легендам, продлевает жизнь. Конечно, для этого надо провести особый ритуал, а в руках простого человека от зловещего артефакта толку не больше, чем от обычной чаши.

А еще у Сигизмунда должен храниться легендарный шлем сэра Ботлбреда, который не пробьет ни один клинок, выкованный руками человека! Правда, хозяин особых доспехов умер от белой горячки, совершив всего лишь пару ратных подвигов. Победы его оказались малозначительными и о них быстро позабыли.

По стране давно ходил слух, будто в гнезде Сигизмунда лежит глаз демона, позволяющий видеть будущее, и кольцо дракона, защищающее от огня. Кто его знает, сколько правды в общеизвестных сплетнях? Хитрый Друндель прекрасно знал, что ни капельки – сам же волшебник и придумал эти россказни, сидя с друзьями за кружечкой эля. Судя по тому, как быстро истории разнеслись по королевству, собутыльники мага были теми еще сплетниками!

Уже на следующий день слуги представили Друнделю рыцаря Роланда, который прослыл как один из самых отважных воинов современности! Конечно, он участвовал в Великой войне, сражался с чудовищами и совершал другие подвиги, но дракон – это очень могучее и опасное создание! Ролланд будет признателен вам за помощь и щедро отблагодарит вас, если удастся стянуть у Сигизмунда хотя бы одно яичко!