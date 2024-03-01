Сюжет Wild Wild Bet

Билл просто обожал карты, как и любой бравый ковбой Диком Западе! Увы, он частенько проигрывал. И, что хуже всего, никогда не мог остановиться вовремя. Ох и расстраивался же старина Билл, когда его денежки забирал себе какой-нибудь счастливчик! Но ничего не поделать – нельзя же просто так взять и отнять у везунчика законный выигрыш...

Однажды Биллу приснился сон, в котором к нему пришла сама леди Удача. Красавица пообещала ему искрометный, просто феерический выигрыш, который будут вспоминать долгие годы! В доказательство своих слов леди Удача подарила Биллу шикарную улыбку и показала грудь. Ну разве это могло быть неправдой?!

Насмотревшись сладких снов, парень с нетерпением ждал вечера, когда салун наполнится желающими выпить и сыграть. И вот солнце укатилось за горизонт, а народ потянулся в бар. Разумеется, Билл пришел одним из первых, искренне веря в то, что сегодня леди Удача поможет ему сорвать большой куш.

Ковбои раскинули карты. Билл проиграл, потом еще и снова! Несчастный продолжал ставить, мысленно требуя у леди Удачи поскорее преподнести ему обещанный выигрыш! Ага, как бы не так...

Билл потерял все, не выиграв ни доллара! Проклятие, да ему пришлось отдать даже обоймы патронов – у него осталась всего одна пуля, да и то потому, что была в стволе, а иначе он бы и ее поставил! В общем, ближе к ночи парень вышел из салуна, сел на коня и поехал, куда глаза глядят. Сам не понимая как, Билл оказался в пустошах. Внутренний голос подсказывал ему, что самое время свести счеты с жизнью. Тем более, один патрон еще остался...

Вдалеке Билл увидел костер, от которого доносился едва уловимый аромат дыма, казавшегося ему самыми настоящими благовониями. Ковбой саданул лошадь в бока и поскакал туда, откуда разило амброзией.

У костра сидел индеец и курил ароматную трубку, набитую самыми разными травами, некоторые из которых наверняка запрещены законом. Но разве где-то тут есть чертов шериф? Нет? Ну и черт с ним тогда, с этим законом и с шерифом!

Индеец спросил у грустного ковбоя, что за беда с ним случилась. Билл рассказал ему о своих злоключениях за карточным столом и об обещании леди Удачи, которая на самом деле бессовестная лживая стерва! Вождь угостил ковбоя своей трубкой, и тому сразу как-то похорошело. Билл раздумал пускать себе пулю в лоб – он, улыбаясь смотрел на огонь костра, в котором плясали черти. Один из них вдруг вышел из пламени и отдал индейцу колоду карт, а потом шагнул обратно в костер и исчез.

Индеец передал чертов подарочек Биллу, предупредив, что это волшебные карты – тот, кому они принадлежат, всегда будет выигрывать! А потом он дал ковбою свою трубку. Затянувшись поглубже, Билл оказался в густом тумане, который можно было схватить рукой!

Очнулся он у себя дома, сжимая в руке колодку карт. Вечером Билл отправился в салун, собираясь проверить слова индейца. Он предложил остальным сыграть его картами – новыми, а те этими старыми и засаленными, на которых нет живого места!

Наконец удача повернулась лицом к старине Биллу! Он выигрывал одну партию за другой, забирая пачки долларов и золотые самородки, которые ставили остальные. Ох и удивились же парни, когда Билл-неудачник всех обул, обобрав подчистую! Пусть и вам повезет так же, как и нашему герою!