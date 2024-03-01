Net Gaming
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Обзор провайдера Net Gaming

Год основания
Год основания: 2018
Страна
Страна: Великобритания
Город
Город: Лондон
Владелец
Владелец: группа частных инвесторов
Игры
Игры: слоты
Сервер
Сервер: netgaming.com
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О провайдере Net Gaming

Компания Net Gaming – новичок на рынке iGaming, основанный в 2018 году. Головной офис расположен в Великобритании, а также открыты представительства в Индии и на Мальте. За время существования провайдер успел достичь успехов, поставив программное обеспечение в лучшие онлайн-казино.

Бренд выпускает качественные продукты, стремясь пробиться через толпы конкурентов, и ему это удается. В ближайшие годы провайдер планирует выйти на азиатский, латиноамериканский и турецкие рынки. За счет использования в слотах элементов, свойственных Азии, Лас-Вегасу, Африке, бренд имеет все шансы стать популярным во многих странах мира.

Лицензирование

Netgaming серьезно настроен на занятие лидерских позиций в гемблинг-сфере, поэтому предоставляет услуги официально. В первые годы деятельности получил лицензии, выданные комиссиями по азартным играм Мальты и Великобритании.

Компания выпускает проекты, заслуживающие внимания опытных и начинающих гемблеров. Они отличаются высоким качеством исполнения, что прослеживается в красивой графике, продуманных бонусных системах, стремлении к ответственной игре. Все релизы подвергаются многоуровневой проверке в независимых лабораториях. Полученные сертификаты – залог безопасности и надежности. Все комбинации в слотах Netgaming формируются случайным образом, и вмешаться в процесс не может ни казино, ни игрок. Также соблюдены правила безопасности в отношении платежных данных клиентов.

Программное обеспечение

В портфолио Netgaming представлены в основном игровые автоматы. Продукты могут похвастаться нестандартными механиками, привлекательным дизайном и множеством бонусов. Слоты предлагают бонусные раунды, прогрессивные джекпоты, сеты бесплатных вращений, мультипликаторы и ряд других призовых опций.

Все игровые автоматы построены на базе фреймворка HTML5, что делает их универсальными – работают со всеми известными операционными системами, с мобильными и компьютерными устройствами.

Компания не стремится завоевать рынок количеством, а делает ставку на качестве проектов. Портфолио на сегодняшний день представлено полусотней слотов, и каждый из них смог найти поклонников.

Слоты переведен на разные языки, располагают дружелюбным интерфейсом и простыми правилами. Взаимодействуют с разными валютами и легко интегрируются в игровые залы казино.

Компания акцентирует внимание потребителей на собственных программных решениях. Стремится добавить в азартные развлечения больше драйва, хорошо проработанные игровые механики, включая клонирование барабанов, джекпоты, колесо фортуны, фриспины и прочие приятные для гемблеров функции.

Игры бренда быстро загружаются, отлично работают со смартфонов, компьютеров, ноутбуков и планшетов, причем скорость интернет-соединения не имеет большого значения.

Слоты возвращают в среднем 96% ставок и, как показывает опыт многих гемблеров, этот показатель соответствует действительности.

Интересные слоты

Candy Burst (RTP – 96.95%)

Сахар, специи, ваниль и другие приятности ждут игрока в этом слоте. Автомат со средней волатильностью дает пусть редкие, но крупные призовые. Для повышения шансов на выигрыш развлечение выдает фриспины, липкие дикие символы, предлагает интересный бонус-раунд, который пощекочет нервы. В целом, слот заслуживает внимания поклонников ярких и прибыльных азартных развлечений.

Treasures of Egypt (RTP – 95.5%)

Планируя отпуск в теплых краях, не забудьте запустить Treasures of Egypt, чтобы моментально оказаться в солнечной стране и хорошо развлечься. Здесь можно интересно провести досуг, а также отправиться в самые потаенные уголки Египта и узнать тайны древних цивилизаций. Из бонусных опций в слоте предусмотрены дикие символы, фриспины, риск-игра.

Warriors Quest (RTP – 95.87%)

Игровой автомат посвящен китайской культуре. Игрок познакомится с историей Китая, за что сможет получить денежное вознаграждение. Слот с высокой волатильностью выдает крупные призовые, а чтобы быстро решить поставленную задачу, игроку предстоит использовать бесплатные вращения, множители, принять участие в риск-раундах.

Игры провайдера
Mermaid’s Mega Chest
Mermaid’s Mega Chest
Wicked Wins – Fortune Pick
Wicked Wins – Fortune Pick
Fireball Inferno
Fireball Inferno
Bison Gold
Bison Gold
Zeus’s Thunderbolt
Zeus’s Thunderbolt
Kitty Café
Kitty Café
Book of Blood
Book of Blood
Fishing Reels Unlocked
Fishing Reels Unlocked
Santa’s Wild Reels
Santa’s Wild Reels
Fiery Chilli
Fiery Chilli
Wild Buffalo Bonanza
Wild Buffalo Bonanza
Crypto Fortune
Crypto Fortune