Сюжет Book of Blood

Принцесса Гризетта разболелась не на шутку! Королевские лекари пытались определить, что с ней такое, однако все их усилия оказались безрезультатными. С десяток целителей тщательно осматривали принцессу, заглядывая даже туда, куда вообще-то запрещено совать любопытный нос! Ей давали микстуры, делали припарки и втирали навозную мазь, изготовленную в полнолуние, которая известна своими чудодейственными свойствами – все оказалась бесполезно...

Первую неделю принцесса кашляла кровью. Через пару дней у нее начался жар, насморк и периодически случались приступы рвоты, к которым потом еще добавилась и диарея. Слуги перешептывались, мол, от покоев Гризетты воняет хуже, чем от конюшего, однако старались говорить уже очень тихо, потому что одного такого «болтуна» король велел повесить на березе.

Состояние принцессы ухудшалось. Между тем приближался визит правителя соседней страны, который намеревался прибыть вместе с сыном – он хотел показать своему отпрыску будущую избранницу. Разумеется, вместе с ними ехали и лекари, замаскированные под советников, которые должны были оценить здоровье Гризетты и выяснить, позволяет ли оно родить наследника.

Король прекрасно знал о том, какой маневр хочет провернуть сосед. Он понимал, что показывать гостям дочь в таком виде – это то же самое, что поставить крест на браке, который обещал принести множество политических выгод. Король повелел выдрать лекарей плеткой за профнепригодность и отправил слуг на поиски более талантливых целителей.

В далекой деревеньке гонцы отыскали знахаря по имени Пруст. Он пользовался большим уважением у местных, считавших его чуть ли ни гением народной медицины. Пруст не отказывал никому и брал за свои услуги сравнительно небольшие деньги, что, конечно же, безумно радовало и без того довольных пациентов. Знахаря поскорее доставили во дворец, чтобы тот вылечил Гризетту.

Осмотрев принцессу, целитель покачал головой. Он отправил королевских слуг в лес за травами для лечебного эликсира. Пруст диагностировал у Гризетты особую форму бубонной чумы, которую победить очень непросто, однако все же возможно.

Слуги вернулись и принесли все, что просил знахарь. Пруст сварил зелье и приказал принцессе сделать хотя бы глоток. Гризетта залпом выпила всю мензурку, надеясь, побыстрее излечиться и навсегда избавиться от весьма досадных симптомов.

Принцессу затрясло, словно в припадке! Через пару минут она потеряла сознание. Тут-то и выяснилось, что у нее оказывается аллергия на листья ромашки! Пруст пообещал сварить другое зелье, однако для этого ему требовались особые формулы. К сожалению, в королевской библиотеке не нашлось ни одного подходящего справочника...

Впрочем, Пруст знал наверняка, где еще хранится рецепт. Алхимик, который когда-то жил в замке зловещего графа Дракулы, был его близким другом и охотно делился своими открытиями. Результаты проведенных исследований ученый записывал в специальную книгу. Вот именно она-то и была нужна Прусту, однако кто отважится пойти во владения зловещего графа? Сколько смельчаков уже пытались поживиться золотом в его замке! Да только ни один не вернулся... Может быть, вы попробуете выкрасть книгу из обители Дракулы? Тогда король щедро вознаградит вас, будьте уверены!