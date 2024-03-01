Сюжет Kitty Café

Кот Томми с самого раннего детства воспитывался в богатой семье. О такой жизни, какую кошачий бог дал ему, можно только мечтать! Любимец детей спал на шелковых подушечках, украшенных бриллиантами. Кошачий лоток из золота высшей пробы, который хозяева заказали у ювелира специально для Томми, был настоящим произведением искусства. А еще они купили ему фирменный бантик от Армани. Разумеется, сшитый на заказ – разве будет любящий хозяин одевать свою киску в ширпотреб, который тоннами валяется на прилавках магазинов!

Меню Томми могли позавидовать многие люди: свежая форель, вырезка ягненка, откормленного на альпийских лугах, устрицы и прочие деликатесы – при одном упоминании о них даже у самых отъявленных гурманов текли слюнки! Любимец богатых хозяев никогда в жизни не пробовало кошачьего корма...

Однажды хозяева Томми умерли – так бывает, ничего не поделать! Одну часть огромного состояния они завещали детям, а вторую, раз в десять поменьше – любимому коту. Впрочем, Томми недолго радовался внезапно свалившемуся богатству – не прошло и двух недель, как он угодил на живодерню, где его пустили на мыло в самом прямом смысле! Говорят, дети были крайне раздосадованы оригинальным решением родителей, завещавших пушистому любимцу немалую сумму, и приложили руку к его смерти, хотя, по официальной версии гибель Томии – ни что иное, как трагическая случайность!

Незадолго до смерти, кот успел составить завещание и отписал все свое имущество племяннице Китти. Сказать, что она удивилась внезапному наследству – это все равно, что промолчать! Китти праздновала две недели, пока не закончились наличные. Благодаря дядюшкиному наследству ей удалось оставить хозяев и зажить собственной жизнью.

К богатой невесте со всей округи сбегались самые разные коты, чтобы предложить лапу и сердце. Впрочем, Китти была совсем не глупой кисой – она благополучно послала соискателей ее «изюминки» и хорошего наследства куда подальше.

Конечно, можно было бы просто прожигать жизнь, как дядюшка Томми, но это казалось юной богатейке слишком скучным. Китти решила открыть свое кафе – первое в мире заведение, ориентированное исключительно на кошек! То есть, конечно, людям тоже не возбранялось зайти, но вряд ли кто-нибудь захочет отведать лакомств, которые обожают домашние животные.

Китти вплотную занялась своим проектом. Через некоторое время заведение открылось на одной из центральных улиц города. Клиентов было хоть отбавляй! Иногда выстраивались огромные очереди, и персоналу приходилось бегать, как белкам в колесе!

У Китти работали лучшие повара, которые знали тысячи рецептов. Каждый день в заведение приходили десятки котов, чтобы поговорить о делах насущных и хорошенько перекусить. Прибыль росла, Китти богатела – получилась самая настоящая идиллия от мира бизнеса!

А потом она встретил его. Огромный усатый кот случайно заглянул в кафе Китти, и понеслась! Парочка познакомилась, и у них начался роман, который теперь грозит закончиться свадьбой. Китти чертовски повезло стать наследницей дядюшки Томми! Возможно, Фортуна будет благосклонна и к вам – вдруг вы тоже окажетесь настоящим счастливчиком и сорвете большой куш, который изменит вашу жизнь к лучшему!