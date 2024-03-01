Сюжет Zeus’s Thunderbolt

Каждый раз Зевсу приходилось брать молнии с собой! Впрочем, унести больше одной он не мог, а, если кто-то считает, что это слишком мало – пусть попробует взять больше!

Тем не менее, одной молнии иногда не хватало для решения серьезных вопросов. В таких случаях Зевс напрягал все свои силы, чтобы создать грозовой заряд в ближайшей тучке. Забавная получалась картина: улыбающееся миру облачко вдруг превращается в частицу божественной ярости, из которой вылетает молния и сжигает половину какого-нибудь квартала в Афинах или ужасного монстра, который позабыл о том, кто здесь повелитель, и решил напасть на город!

Зевс пробовал найти себе оруженосца и не раз. Сначала он даже хотел примириться с Гераклом, но тот, конечно, отказался, что в общем-то не удивительно после всего, что между ними было. Гермес оказался слишком хлипковат, да и кто его знает, не украдет ли этот прохвост молнию в самый ответственный момент…

Дионис все время пьяный, Гефест – занят в кузне, Аполлон… оруженосец – это вообще не про него! Вот играть на арфе и заниматься разными изящными искусствами – тут он, пожалуй, силен, как никто другой.

Аресу Зевс откровенно не доверял. Ну а брать в оруженосцы дам он попросту не хотел. Хотя Артемида была бы не против, но конкретно она Зевсу вообще не очень-то нравилась, потому как была похожа больше на юношу, чем на прекрасную деву.

Однажды повелитель Олимпа снова задумался о поисках оруженосца. И тут Гера напомнила ему тот случай, когда глупец Беллерофонт попытался заехать на Олимп, надеясь получить местечко в божественном пантеоне. Разумеется, Зевс низверг несчастного, громко насмехаясь над его самонадеянностью.

Громовержцу не было решительно никакого дела до Беллерофонта – разбился, ну и пусть убирается к Аиду, да остается там всю оставшуюся вечность! Гера обратила внимание супруга на коня, на котором герой пытался заехать на Олимп – Пегас был весьма интересными персонажем!

Конь явно имел божественную природу. Он был умен, хитер, находчив и прекрасно говорил на греческом. Зевс решил взять его в оруженосцы, и, конечно, вознести на Олимп. Недолго думая, Громовержец явился Пегасу, чтобы сделать предложение, от которого грешно отказываться.

Естественно, конь согласился. Зевс мгновенно вознес оруженосца на Олимп и отпустил прогуляться до поры до времени. Пока тот занимался божественными делами, Пегас быстро нашел общий язык со всеми остальными богами и подружился с музами.

Зевс прекрасно понимал, что конь не сможет носить молнии по двум причинам: во-первых, у него нет рук, и, во-вторых, стоит тому коснуться заряда, как от него останутся только копыта. Громовержец приказал Гефесту сделать телегу, в которой Пегас будет возить молнии. Само собой, он предупредил главного олимпийского мастера, чтобы тот позаботился об изоляции, а иначе конь быстро отправится к Аиду следом за Беллерофонтом.

Гефест трудился две недели, бросив все остальные дела. Наконец телега была готова. Зевс сложил в нее несколько молний и любезно предложил Пегасу прокатиться. Он запряг коня, и тот прекрасно справился со своей работой. Вот так верховный олимпиец нашел себе оруженосца, который готов отвезти связку молний в любую точку пространства и времени!