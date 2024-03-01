Сюжет Bison Gold

Кто не слышал о племени Большого змея? Да о нем в Колорадо знает каждая собака! Это сильные, ловкие и умные воины – настоящие индейцы, которые вызывают уважение даже у врагов.

К сожалению, правило в семье не без урода работает всегда и везде. В один не очень прекрасный день боги решили пошутить над одной из женщин племени Большого змея, сложив звезды престранным образом, из-за чего у нее родился сын. Мальчика назвали Сиву, что в переводе означает «когда руки растут не из плеч». Это имя шаману подсказали боги, а тот в свою очередь передал волю высших сил маме ребенка. Шутка богов определила всю дальнейшую судьбу мальчика…

Проблемы начались с самого первого дня жизни Сиву, когда он не мог удержать в руках материнскую грудь. Позже он постоянно доказывал всем, что руки его растут не из плеч. Что бы Сиву не делал: смотрел за огнем, нес ведра воды, стрелял из лука, бросал копье – все получалось через пень-колоду, если говорить культурно, а не по-индейски.

Когда наставник учил мальчиков натягивать тетиву, он и тут отличился: его пальцы соскользнули, и стрела отлетела вправо. Приятель Сиву, которого звали Острый глаз, после этого случая стали называть Одноглазом, а виновнику досадного происшествия запретили брать в руки лук.

Позже, когда Сиву учили метать копье, он тоже сумел «отличиться»: во время броска его нога подвернулась – из-за этого пика улетела в сторону и проткнула насквозь ручного волка вождя. Четвероногий товарищ первого человека в племени Большого змея умер, а криворукого убийцу хотели изгнать, куда подальше. К счастью, для Сиву ему разрешили остаться в память о заслугах отца, который был смелым и сильным воином.

Конечно, наш герой понимал, что руки у него действительно растут откуда-то из другого места, а не как у остальных членов племени. Несчастный пробовал взывать к богам, но они и не думали отвечать на его молитвы. В конце концов Сиву обратился за помощью к шаману.

Говорящий с духами рассказал ему легенду о золотом бизоне, который может исполнить любое желание. Чтобы найти волшебного зверя, нужно выйти на рассвете и пройти по пути орла, пролетающего в небе – величественная птица приведет искателя туда, где обитает зверь, созданный богами…

Шаман дал Сиву указания к действию! Тот уснул с твердым намерением пройти весь путь, чтобы золотой бизон избавил его от проклятья рук, которые растут не из плеч.

Утром он вышел за территорию, принадлежащую племени Большого змея, и увидел орла. Царь небесной выси полетел, куда глаза глядят! Сиву побежал за ним, надеясь поскорее найти золотого бизона. Все было неплохо, пока на его пути не появился лес. Разумеется, Сиву не мог бежать через бурелом так же быстро, как по равнине, поэтому вскоре отстал и потерял орла из виду.

Мимо пробежал заяц. Из дупла на соседнем дереве показалась сова и вопросительно посмотрела на растерянного человека. Из-за холмика зеленого мха высунулась лисья морда. Все трое посмотрели на Сиву и спросили, чего тот забыл в сердце леса, где, к счастью, ноги человека не было уже лет сто?

А потом из-за деревьев вышел волк и медведь. Они ничего не спрашивали у Сиву, а просто набросились на него и как следует позавтракали незваным гостем. А бессовестный шаман все наврал – нет никакого золотого бизона! Просто он очень хотел избавить племя от человека, у которого руки растут из того места, на котором сидят, и приносят страдания всему племени…