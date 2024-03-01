Сюжет Wicked Wins – Fortune Pick

Знаете, кто живет в доме у кладбища? Да, точно, тот сумасшедший дед, которого выпустили из психушки лет двадцать назад. С этой семейкой сразу все было понятно – какой нормальный человек захочет жить среди могил?!

Много лет назад в их дом нагрянули копы. Понятно, что легавые не просто так приехали! Кто-то проходил мимо дома, услышал крики и вызвал полицию. Ну, копы, значит, побросали пончики, да примчались на вызов, а в доме...

Кошмар, газеты несколько месяцев писали о маленьком психе, который порешил семью! Пацан – ну этот сумасшедший дед когда-то тоже был мелким, вы же понимаете – говорил, что ему во сне явился дух и научил магии. Парень этот решительно отказывался признаваться в совершенных убийствах. Безумец все сваливал на тыквы, утверждая, мол, дух меня обманул! Пацан якобы прочитал заклинания, и тыквы высосали души его предков. Да, дело было в аккурат на Хэллоуин! Естественно, тыквы были чуть ли не в каждом доме, но все же знают, что душами они не питаются...

Конечно, в его сказки никто не поверил, кроме психиатра. Сумасшедший задушил папку с мамкой, вот, собственно, и все. Правда, эксперты удивлялись, где он смог раздобыть такой сильный яд растительного происхождения, который полностью растворился в крови за короткое время! То есть, они ничего не нашли, но сами посудите, как бы он еще задушил родителей, пока те сидели за столом, ну, не удавкой же, занимаясь по очереди сначала мамулей, затем папулей! Явно подсыпал что-то в еду или напитки.

В общем, юного убийцу приговорили к бессрочному лечению в сумасшедшем доме. Честно говоря, он там проторчал довольно долго! Многие свидетели тех событий успели закончить школу, жениться, сесть в тюрьму и умереть, ну, те, кто постарше были. Наконец, врачи сочли парня неопасным для общества и выпустили...

Каждый год он выставлял перед домом тыквы. Разумеется, во время Хэллоуина. Видать, хозяин зловещего дома совсем рехнулся! Кто знает, для чего он это делает, может, хочет призвать того духа, который его обманул и набить морду? Или не знаю, попросит вылечить больную башку, про которую в медкарте написан не один десяток страниц.

Говорят, безумный дед ставит рядом с тыквами три котла. Из них веет такой мерзкий запах! Один парень как-то подобрался ближе, да вдохнул как следует – теперь он боится даже собственной тени! Тоже, видать, рехнулся, правда, чуть-чуть, а не как дед – тот-то совсем того...

А еще этот парень рассказывал, будто видел в некоторых тыквах золото. Нет, боги, не слитки с маркировкой национального банка! Те тыквы хорошенько треснули и в них лежали золотые монеты. Может, полоумный дед прячет в них свои сбережения или это деньги самого черта, почем я знаю!

Конечно, мне бы тоже хотелось проверить те проклятые тыквы, но что-то боязно приближаться к зловещему дому. Вдруг полоумный дед и вправду умеет колдовать? Нет, ни как Гарри, мать его, Поттер! А вроде чернокнижников или ведьм, которые питаются человеческими душами и приносят в жертву котов. Или людей, если знают, что рядом нет копов.

Может, ты тоже из этих охотников за легкими деньгами? Ну, тогда попробуй заглянуть на кладбище, когда чокнутый дед опять поставит тыквы у дома. Только осторожнее с этими котлами, а то потом будешь визжать от страха из-за каждого шороха в темноте!