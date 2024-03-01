Mermaid’s Mega Chest
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Обзор Mermaid’s Mega Chest

Количество линий
Количество линий: Cluster Pays
RTP
RTP: 94.15%
Max Win
Max Win: X1000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Mermaid’s Mega Chest

Кто же не знает русалочку по имени Ариель? Ну разве что двуногие, живущие на поверхности! Каждый житель подводного царства в курсе, что Ариель – это дочь великого Тритона, можно сказать, вторая или, в крайнем случае, третья персона на дне океана. Впрочем, у ее матушки тоже был только минимум полномочий, поэтому так сразу и не разберешься, кто из них важнее.

Во дворце Ариель знали, как примерную девушку. Отец ждал, когда для нее найдется достойный жених и мечтал выдать любимую дочурку замуж. А еще он очень хотел увидеть внуков, которые могли бы сделать его старость по-настоящему счастливой!

За пределами дворца Ариель становилась совсем другой. Кто бы мог подумать, что юная русалочка обожает разного рода увеселительные заведения?! Во дворце – определенно никто! Ну а другие посетители злачных мест боялись слово пикнуть, потому как легко накликать на себя беду, если говорить про ее высочество дурные вещи. И неважно, что это – чистая правда!

Ариель часто не хватало денег. Тех сумм, которые ей выдавали отец с матерью, было маловато. Русалочка часто ограничивала себя в развлечениях, пока ее очаровательную головку не посетила чудесная мысль – пора приворовывать!

Собственно, многие во дворце не упускали возможности стянуть что-нибудь ценное: золото, драгоценные камни, дорогую посуду – тащили все! Ариель стала иногда наведываться в казну, как она говорила отцу, поиграть с бриллиантами. После ее визитов один-два камешка исчезали. В своей опочивальне русалочка припрятала сундук, в котором хранила наворованное.

Со временем Ариель скопила приличное состояние. У нее образовалась своя мини-сокровищница. Однажды мимо окна ее опочивальни проплывала медуза и заметила, как принцесса клала в сундук еще один камень. Увы, Ариель не успела вовремя захлопнуть крышку!

Медуза поинтересовалась, откуда все это добро? Впрочем, она сразу догадалась о проделках Ариель! Дело в том, что медуза много лет служила казначеем при дворе его величества Тритона. Разумеется, она заметила, как пропадают бриллианты, правда, не могла понять, кто осмеливается воровать из сокровищницы...

Медуза начала шантажировать русалочку и потребовала половину содержимого сундука. Ариель согласилась для вида, однако она вовсе не собиралась идти на компромиссы со склизкой мерзостью, которая возомнила себя власть имущей, а на самом деле – пыль дрожащая и место ее в аквариуме у какого-нибудь двуногого!

Русалочка позвала своих друзей: морского конька, дельфина и черепаху, которые, конечно, знали о сундуке. Все понимали, что если Тритон уличит дочь в воровстве, то ей сильно влетит! К тому же ее карманные деньги урежут и навсегда запретят входить в сокровищницу. По-крайней мере, ближайшие несколько лет о ней точно придется забыть...

Оставалось только одно – спрятать сундук от греха подальше! Ариель дождалась ночи, но не поплыла к медузе, а вместе с друзьями перепрятала свой сундук. Конечно, шантажистка пришла в ярость! Она проторчала в условленном месте несколько часов, но русалочка и не думала появляться.

Утром медуза нажаловалась Тритону. Повелитель немедленно проверил покои дочери, но, естественно ничего не нашел. Медуза клялась и божилась, что сундук был! Раздосадованный Тритон выкинул горе-шантажистку на берег, а потом слезно просил прощения у дочери за свои подозрения. Конечно, русалочка простила неразумного папашу, когда тот подарил ей горстку бриллиантов, которыми она так любила играть!

Провайдер
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