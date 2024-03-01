Сюжет Pirots

Красный попугай много лет плавал на пиратском корабле. Он всегда сидел на плече у капитана – казалось, флибустьер и птица срослись, превратившись в единое целое! Да что там, попугай оставался на плече у капитана даже тогда, когда тот отправлялся в гальюн. Тысяча чертей, бессменный спутник сидел у него на плече постоянно, не покидая и во время «свиданий» с портовыми девками! Впрочем, дамочки хорошо знали капитана и привыкли к его пернатому другу, который иногда удивлял новеньких блудниц, начиная орать что-нибудь вроде: «полный вперед!» в самый ответственный момент.

И вот капитан умер. Старый морской волк залпом выпил бутылку рома и упал. Сначала попугай думал, что тот как обычно проснется, когда протрезвеет. Но через несколько дней от капитана пошел запашок, который как бы намекал пернатому, что теперь ему пора искать другого хозяина, например, живого.

За годы плавания на пиратском корабле красный попугай хорошо усвоил все тонкости жизни корсаров и флибустьеров. Он стал настоящим мореплавателем! И зачем, спрашивается, пернатому флибустьеру хозяин?! Вот, незачем. Красный попугай решил стать настоящим пиратом и плавать под флагом Веселого Роджера.

Будущая гроза морей отыскал подходящий корабль, конечно, это был фрегат, повидавший многое и брошенный, однако судно было еще вполне пригодным для плавания. Оставалось только найти отчаянных головорезов и взять их в свою команду, состоящую пока из... одного попугая. Впрочем, все известные пираты начинали с нуля!

Красный попугай отыскал на побережье фиолетового собрата, у которого остался только левый глаз. Правого он лишился, когда стрелял из своего пистолета, и тот рванул изо всех сил! Оружие разорвало на части, а попугай, целившийся в этот самый момент, лишился глаза. Теперь он стреляет навскидку, правда, меткости ему все равно не занимать.

Фиолетовый попугай с радостью согласился стать пиратом, тем более, вид у него был самый что ни на есть подходящий. Команда, состоящая уже из двух человек, быстро отыскала третьего – пернатый капитан сразу разглядел в нем будущего боцмана! Им оказался синий попугай, который много лет прожил на винокурне. Конечно, он был без ума от рома, поэтому его не пришлось долго упрашивать. Любой знает, что пираты хлещут этот напиток едва ли не ведрами.

Команда была почти в сборе – капитану только оставалось найти кого-нибудь на роль головореза. И тут красный встретил зеленого попугая! Он оказался типом с весьма непростой судьбой. В детстве зеленого попугая бросили родители, но, к счастью, его подобрали вороны, жившие на кладбище. Каждый день они клевали мертвечину! «Усыновленный» птенец тоже пристрастился к пагубному занятию, и теперь жить не мог, чтобы хоть иногда не поклевать свежей плоти. Или не очень свежей – это, в общем-то, было для него не так уж и важно! Короче говоря, зеленого попугая без колебаний утвердили на должность головореза. Капитан выдал ему огромный тесак и приказал использовать всякий раз, когда потребуется.

Красный попугай собрал отличную команду, но ему не помешают и другие матросы. Если вы давно мечтали стать пиратом, грабить суда и охотиться за кладами, то в таком случае добро пожаловать на борт и попутного ветра!