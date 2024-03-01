Revolver Gaming
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Обзор провайдера Revolver Gaming

Год основания
Год основания: 2010
Страна
Страна: Великобритания
Город
Город: Лондон
Владелец
Владелец: Райан Лазарус
Игры
Игры: слоты, рулетка, покер, блэк-джек
Сервер
Сервер: revolvergaming.com
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О провайдере Revolver Gaming

Игровая студия Revolver Gaming была основана в 2010 году корпорацией Lazinco Technologies Ltd. Головной офис бренда расположен в Лондоне. Разработчик является независимым, производит слоты для общего использования, а также создает продукты для казино на заказ. Провайдер работает легально, так как в 2015 году смог получить соответствующую лицензию.

Несмотря на долгий срок существования, компания выпустила около 10 продуктов, которые размещены на страницах ведущих онлайн-казино. Но это не мешает провайдеру занимать высокие места в ТОП-ах поставщиков игровых автоматов для онлайн-казино. Слоты бренда – высококачественные релизы с трёхмерной графикой, расширенным функционалом, множеством бонусов.

Лицензирование

Revolver Gaming работает официально – в 2015 году студия получила лицензию от комиссии по контролю за азартными развлечениями Великобритании. Этот регулятор является одним из самых престижных, а его разрешения гарантируют казино и клиентам высокое качество игровых продуктов. Более того, студия имеет возможность самостоятельно разрабатывать и размещать на своих серверах игры без необходимости прибегать к услугами другого хостинга.

Игровые автоматы тестируются независимыми лабораториями на предмет соответствия требованиям генератора псевдослучайных чисел, уровня отдачи и других характерик. Запуская слоты Revolver Gaming, игроки могут быть уверены, что комбинации символов складываются в случайном порядке, а RTP соответствует заявленному.

Программное обеспечение

Проекты Revolver Gaming продвигает посредством собственной высокотехнологичной платформы RGS. Для разработки используется технология HTML5, которая делает проекты кроссплатформенными – их можно запускать с компьютерных и мобильных устройств. Игры поддерживают операционные системы Windows, Android, iOS.

Слоты разработчика интересны не только игрокам, но и казино – компания обеспечивает их быструю интеграцию на площадки, а также способствует популяризацию среди гемблеров.

Еще одно направление деятельности – создание дизайнов, игровых продуктов под заказ. Специалисты студии занимаются разработкой концепций, механик, графических компонентов. В итоге клиент получает эксклюзивный контент, отвечающий всем требованиям индустрии iGambling.

Также провайдер располагает собственным фирменным сайтом, на котором публикует информацию о себе, предстоящих событиях, анонсирует новые продукты. Игры дополнены подробным описанием и характеристиками.

Интересные слоты

Multiplier Man (RTP – 95.98%)

В этом автомате игрок попадет в фантастический мир, с которым его познакомит человек-мультипликатор. Этот персонаж поможет найти сокровища, которые с легкостью увеличит во много раз. Для этого игрок может использовать сеты бесплатных вращений, рискованные раунды. В слоте реализован уровень, в рамках которого можно выбирать дополнительные объекты и множители. Автомат обладает высоким процент отдачи и низкой волатильностью, поэтому часто дает небольшие призовые.

Parrots of the Caribbean (RTP – 96.05%)

Приключенческая игра на пиратскую тематику, где игрок попадет на остров посреди океана. Здесь буйствуют пираты, есть много красивых птиц. Задача – обмануть искателей сокровищ и заработать призы. На помощь гемблеру придут бесплатные вращения, интересный бонусный раунд, несколько специальных символов. Автомат дает частные выигрыши, сумма которых во много раз превышает ставки.

Good Fishes (RTP – 96%)

Слот с красивым оформлением и волшебной атмосферой позволяет изучить подводный мир и узнать, как живут его обитатели. Задача – познавать особенности подводного царства и собирать драгоценности. В сюжете встречаются бонусные раунды, фриспины, джокеры, спецсимволы.

Игры провайдера
Wishes
Wishes
Squish
Squish
Thor of Asgard
Thor of Asgard
Pet’s Payday
Pet’s Payday
Gumball 7’s
Gumball 7’s
288
288
Badlands
Badlands
Deadly Outlaw
Deadly Outlaw
Rainbow Stacks
Rainbow Stacks
Robin Hood Valentine
Robin Hood Valentine
Irish Coins Christmas
Irish Coins Christmas
The Big Deal
The Big Deal
Good Fishes
Good Fishes
Space Traders
Space Traders
Robin Hood and his Merry Wins
Robin Hood and his Merry Wins