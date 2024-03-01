О провайдере Revolver Gaming

Игровая студия Revolver Gaming была основана в 2010 году корпорацией Lazinco Technologies Ltd. Головной офис бренда расположен в Лондоне. Разработчик является независимым, производит слоты для общего использования, а также создает продукты для казино на заказ. Провайдер работает легально, так как в 2015 году смог получить соответствующую лицензию.

Несмотря на долгий срок существования, компания выпустила около 10 продуктов, которые размещены на страницах ведущих онлайн-казино. Но это не мешает провайдеру занимать высокие места в ТОП-ах поставщиков игровых автоматов для онлайн-казино. Слоты бренда – высококачественные релизы с трёхмерной графикой, расширенным функционалом, множеством бонусов.

Лицензирование

Revolver Gaming работает официально – в 2015 году студия получила лицензию от комиссии по контролю за азартными развлечениями Великобритании. Этот регулятор является одним из самых престижных, а его разрешения гарантируют казино и клиентам высокое качество игровых продуктов. Более того, студия имеет возможность самостоятельно разрабатывать и размещать на своих серверах игры без необходимости прибегать к услугами другого хостинга.

Игровые автоматы тестируются независимыми лабораториями на предмет соответствия требованиям генератора псевдослучайных чисел, уровня отдачи и других характерик. Запуская слоты Revolver Gaming, игроки могут быть уверены, что комбинации символов складываются в случайном порядке, а RTP соответствует заявленному.

Программное обеспечение

Проекты Revolver Gaming продвигает посредством собственной высокотехнологичной платформы RGS. Для разработки используется технология HTML5, которая делает проекты кроссплатформенными – их можно запускать с компьютерных и мобильных устройств. Игры поддерживают операционные системы Windows, Android, iOS.

Слоты разработчика интересны не только игрокам, но и казино – компания обеспечивает их быструю интеграцию на площадки, а также способствует популяризацию среди гемблеров.

Еще одно направление деятельности – создание дизайнов, игровых продуктов под заказ. Специалисты студии занимаются разработкой концепций, механик, графических компонентов. В итоге клиент получает эксклюзивный контент, отвечающий всем требованиям индустрии iGambling.

Также провайдер располагает собственным фирменным сайтом, на котором публикует информацию о себе, предстоящих событиях, анонсирует новые продукты. Игры дополнены подробным описанием и характеристиками.

Интересные слоты

Multiplier Man (RTP – 95.98%)

В этом автомате игрок попадет в фантастический мир, с которым его познакомит человек-мультипликатор. Этот персонаж поможет найти сокровища, которые с легкостью увеличит во много раз. Для этого игрок может использовать сеты бесплатных вращений, рискованные раунды. В слоте реализован уровень, в рамках которого можно выбирать дополнительные объекты и множители. Автомат обладает высоким процент отдачи и низкой волатильностью, поэтому часто дает небольшие призовые.

Parrots of the Caribbean (RTP – 96.05%)

Приключенческая игра на пиратскую тематику, где игрок попадет на остров посреди океана. Здесь буйствуют пираты, есть много красивых птиц. Задача – обмануть искателей сокровищ и заработать призы. На помощь гемблеру придут бесплатные вращения, интересный бонусный раунд, несколько специальных символов. Автомат дает частные выигрыши, сумма которых во много раз превышает ставки.

Good Fishes (RTP – 96%)

Слот с красивым оформлением и волшебной атмосферой позволяет изучить подводный мир и узнать, как живут его обитатели. Задача – познавать особенности подводного царства и собирать драгоценности. В сюжете встречаются бонусные раунды, фриспины, джокеры, спецсимволы.