Space Traders
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Обзор Space Traders

Количество линий
Количество линий: N/A
RTP
RTP: 95.99%
Max Win
Max Win: Х1111
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Space Traders

Ох, сколько планет в нашей галактике – просто тьма! И это еще без учета соседних. К 3125 году человечество окончательно освоилось в космическом пространстве. Более того, люди начали активно сотрудничать с другими цивилизациями по самым разным направлениям. Ну и, конечно, межгалактическая торговля тоже процветала: земляне летали к инопланетянам, да и те бывали в гостях у людей, надеясь продать свои товары за воду и кислород. Правда, со временем появились определенные проблемы...

Во-первых, космические пираты. Негодяи, которые хотели хорошо жить за счет честных торговцев, стали настоящим кошмаром для людей и инопланетян. В один прекрасный день злодеи могли забрать все, включая космический корабль, а его команду отправляли в открытый космос. И хорошо, если на спасательных шлюпках, а не просто так, в чем мать родила!

Во-вторых, бюрократия сильно усложняла торговлю. На каждой планете действовали свои законы, которые приходилось соблюдать. У всех инопланетных цивилизаций был аналог земной таможни со всеми вытекающими последствиями: оформлением документов, досмотром, получением всевозможных разрешений... на бюрократию уходила целая уйма времени. А что делать, если товар скоропортящийся? Например, это светящиеся устрицы с планеты RN-12 или колбаса с земли, которую обожают птурианцы?! Товару конец, тут и к гадалке не ходи...

В связи с этими сложностями было решено создать Межгалактический рынок, на котором собирались торговцы со всех уголков вселенной. Здесь разрешалось продавать все, кроме оружия и того, что входило в перечень запрещенных товаров, вроде кристаллов сирианской звездной пыли, вызывавших острую зависимость.

Межгалактический рынок превратился во всеобщий центр торговли, на котором можно было купить все! Разумеется, у землян здесь было целое представительство, благодаря которому продавцам стало проще попасть на рынок – всего-то и нужно заполнить стандартную форму, да зарегистрироваться в общей базе.

Люди продавали на Межгалактическом рынке драгоценные камни, автомобили и запчасти, бытовую технику, а также много другое. Кроме того, местные менялы были готовы конвертировать деньги инопланетян в земную валюту по очень выгодному курсу – если кто захочет как следует отдохнуть, то кредиты Земного национального банка будут очень кстати!

О языковом барьере можно не беспокоиться – у каждого торговца есть лингвоинвертор, позволяющий общаться на всех популярных наречиях. Покупатели тоже могут получить такой приборчик у администрации рынка или купить продвинутую модель, в которой предусмотрены разные дополнительные функции, вроде доступа в земной интернет по Wi-Fi.

Разумеется, рынок защищен военным космофлотом от посягательств пиратов. Ни один преступник не сможет попасть на территорию свободной торговли! Высокотехнологичные корабли гарантируют полную безопасность продавцам и покупателям.

Вы хотите попасть на рынок Межгалактической торговли? Для этого не обязательно садиться на космический корабль и лететь за пределы Солнечной системы! Воспользуйтесь нашим слотом, чтобы мгновенно попасть в центр мировой торговли!

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