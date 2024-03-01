Сюжет Good Fishes

Думаете, хорошие рыбы – это красивые, добрые и почти ручные? Нет, ничего подобного! Хорошие рыбы живут по понятиям, и за это их уважают все обитатели подводного мира. А если вдруг найдется какой-нибудь морской черт, который вздумает дерзить, то они сразу поставят его на место. Вот Барри и его ребята – хорошие рыбы, что ни говори! Ну именно так и называется их банда.

Барри носит шляпу и всегда дымит сигарой, которую не выпускает изо рта. У него есть целая раковина денег, в которую он складывает заработанное. Говорят, она буквально набита долларами! Барри отобрал эту раковину у спрута, который ему изрядно задолжал. Его долго предупреждали, главарь «Хороших рыб» не хотел конфликтов – морской бог свидетель! Но тот спрут начал зазнаваться. Пришлось проучить дурачка. Потому как если спускать должникам, то в скором времени даже планктон начнут уважать больше, чем тебя – сердобольного дурня...

Барри любит плавать с Сильвией. Красивая рыбка, она многим нравится! Но Сильвия поступила очень мудро, выбрав самого главного в банде «Хороших рыб». Иногда она откладывала икру, из которой потом вылуплялись мальки, подозрительно похожие на Барри. Правда, тот упорно не признавал факт отцовства.

Однажды за Сильвией увязался пижон в кепочке. Очевидно, парень не знал, чья это рыбка. А если он и был в курсе их отношений с Барри, то в любом случае плевать хотел на этот факт. Наивная Сильвия позволила себя охмурить, чем несказанно расстроила своего кавалера. Барри простил ее, однако его великодушие не распространялось на того проклятого пижона, который имел наглость сунуть нос в чужую личную жизнь.

Главарь «Хороших рыб» собирался разобраться с ним один на один. Увы, соперник оказался моложе и сильнее – после непродолжительной перепалки чертов пижон неплохо покусал Барри, а потом уплыл, думая, что ему это сойдет с рук. Ну да, как бы не так!

В следующий раз Барри приплыл вместе с Ларсом – своим помощником, который был очень крепким парнем. Они собирались проучить наглеца, но тот покусал их обоих, правда, ему тоже досталось. Барри думал, что после этого случая пижон успокоится, но вскоре до него дошли слухи, якобы, тот опять стал плавать с Сильвией.

Главарь банды «Хороших рыб» понимал, куда все идет. Такие бессовестные типы, как этот пижон, не любят, когда с ними пытаются разобраться по-хорошему. Зато они отлично понимают, если говорить по-плохому! Именно так и разговаривал малыш Джекки, который плавал с «Хорошими рыбами» много лет. Когда проблему не получалось решить миром, Барри кусал за плавники, но иногда не помогало даже это – в таких случаях он прибегал к крайним мерам...

Малыш Джекки прекрасно стрелял из автомата Томпсона. Пройдоха раздобыл томми-ган на корабле, потерпевшем крушение неподалеку от логова «Хороших рыб». Похоже это была какая-то экспериментальная версия, потому как иначе вообще невозможно объяснить, почему найденная пушка стреляет даже под водой! Малыш Джекки быстро приноровился к автомату. Патронов он утащил с корабля хоть отбавляй, поэтому можно было даже не надеяться на то, что у него закончатся «маслины» – для недругов всегда найдется целая очередь!

Малыш Джекки встретил пижона, когда тот выплыл из своей пещеры. Наверняка гад опять направился к Сильвии! Впрочем, это было уже неважно. Только пижон открыл рот, увидев дуло автомата, смотрящее прямо на него, как малыш Джекки спустил курок. «Хорошая рыбка» сделала свое дело и уплыла, а глупая и плохая лежала на дне, продырявленная вдоль и поперек. Если не хотите разделить судьбу того пижона, то лучше не связывайтесь с Барри и его приятелями!