Сюжет The Big Deal

Добро пожаловать на программу «Большая сделка», которую вы можете смотреть на Шестом канале каждую пятницу – только закончатся вечерние новости, и мы к вашим услугам! В студии, как всегда, присутствуют бессменные ведущие: красавица Мэри и обаятельный Джеймс, от которого многие дамы просто без ума!

Условия нашей игры предельно простые: каждом раунде на сцене появляются окна, на которых изображены женские и мужские силуэты, задача участников предельно простая – угадать, за каким из них находится изображение Мэри или Джеймса. Если игрок сделает верный выбор, то он становится обладателем одного из призов, любезно предоставленных нашими спонсорами. Раунд объявляется завершенным.

Игрок может продолжить восхождение на Олимп, где его ожидает главный приз, или наоборот отказаться – в последнем случае участник получает свою награду и покидает нашу программу. Да, есть одна маленькая, но важная деталь: в случае ошибки вознаграждение аннулируется! Все, что заработал игрок, остается в нашем банке, а ему придется уйти домой с пустыми руками.

Узнать, что находится за тем или иным окном, просто невозможно. Шансы на успех зависят исключительно от везения отдельного взятого участника, получившего возможность участвовать в нашей программе!

Первый приз, на который может рассчитывать счастливчик – это премиальный смартфон последнего поколения, который стоит целую кучу денег. Далеко не каждый человек может позволить себе такой девайс! Но вам это устройство достанется совершенно бесплатно, если повезет!

Следующий приз – эксклюзивные швейцарские часы, которые изготавливаются на заказ специально для нашей программы. Платина, бриллианты, золото и титан – из всех этих материалов лучшие мастера создали настоящий шедевр! Ну и, конечно, швейцарский механизм работает как надо. Это идеальные часы, которые стоят просто безумных денег.

Возможно, вы давно мечтали съездить в теплый тропический рай и ни в чем себе не отказывать? Тогда вам определенно понравится приз, который можно выиграть в третьем раунде – это поездка на Мальдивы! Разумеется, наши спонсоры дарят счастливчику тур, работающий по принципу «все включено». Рестораны, бары, развлечения и прочие радости жизни оплачены заранее, а участнику, выигравшему этот замечательный приз, останется лишь получать удовольствие по полной, не думая о расходах.

Некоторым игрокам по-настоящему везет – они доходят до финала, угадывают верное окошко, и становятся обладателями двухэтажного особняка! Ей-богу, вот уж отличный приз! Дом находится в хорошем районе, в нем сделан великолепный ремонт и вообще остается лишь завезти мебель – в него можно заезжать хоть сразу после завершения программы. Никаких кредитов и разных проклятий, вроде ипотеки. Дом принадлежит победителю на правах частной собственности. Счастливчик может жить в своем коттедже, продать, подарить и вообще все, что угодно – ведь это его имущество...

Конечно, в нашей программе могут участвовать только те люди, у которых коэффициент везения выше среднего. Ну сами посудите: придет команда лузеров, которые польются в первом раунде – и что делать с оставшимся эфирным временем?! Если вы хоть немного удачливы в этой жизни, то мы будем рады видеть вас на «Большой сделке», а проверить свое везение можно прямо сейчас вот за этим слотом...