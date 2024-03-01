Gumball 7’s
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Обзор Gumball 7’s

Количество линий
Количество линий: 7-20
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: X2000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Gumball 7’s

В кафе мистера Спунса каждый раз случался настоящий бедлам, когда приходили сразу несколько посетителей, которые расплачивались крупными купюрами. Некоторые леди и джентльмены до сих пор таскаются с наличными, хотя в наше светлое доброе время кредитка есть даже у бомжей! Ну вот, в такие моменты очередь останавливалась, работники лихорадочно искали сдачу, а посетители, ожидающие обслуживания, тихо возмущались происходящим.

В один прекрасный день мистера Спунса осенила идея: а что если поставить в кафе автомат с жвачкой?! Вместо мелочи любой клиент сможет забрать пару разноцветных шариков. Жвачку любят все, а значит, спрос определенно будет!

И действительно, очередь у касс стала гораздо меньше и появлялась гораздо реже. Часто мальчишки, живущие неподалеку, заходили в кафе именно за жвачкой, набирая по семь шариков и больше. Среди них был и Коллин вместе со своими приятелями, который были постоянными клиентами автомата. Сорванцы брали жвачку горстями, а потом шли развлекаться...

Если подумать и включить фантазию, то со сладкими шариками можно сделать столько всего забавного! Например, сжевать побольше резинки и бросить на стол учителя. Часть урока канет в лету с вероятностью сто процентов! Учитель сразу начнет выяснять, кто посмел нахулиганить, вместо вопросов по домашней работе, а это значит, что у тех, кто ее не делал, есть шанс избежать лишней двойки!

Впрочем, у жевательной резинки есть и менее «фатальные» способы применения на практике. Ее можно положить на стул одноклассника, а потом вместе с друзьями хихикать, глядя как неудачник сверкает задом, к котором прилипла зеленая или красная резинка!

С помощью жвачки легко наказать отличника, который не дает списать! Нужно просто положить жвачку между тетрадных листов и, собственно, все. Труды проклятого «заучки» пойдут прахом... кто знает, возможно, он даже заплачет... а все равно, сам виноват, будет знать, как списывать не давать.

Однажды Коллин и его шайка превзошли сами себя! Хулиганы купили столько жвачки, сколько смогли и пошли развлекаться. Сотрудникам кафе оставалось лишь догадываться, на какую забаву пойдет столько разноцветных шариков и не слипнется ли у мальчишек в том самом месте...

А когда мистер Спунс покинул свой кабинет директора и вышел на улицу, собираясь поехать домой, то увидел большой сюрприз – его машину облепили жвачкой со всех сторон! Разумеется, он сразу догадался, кто сделал такой «апгрейд» для его авто. Содрав жвачку со стекла, и выкинув из салона, мистер Спунс поехал к родителям Коллина, которые жили рядом.

Объяснив отцу ситуацию, владелец кафе потребовал привлечь паренька к ответственности по всей строгости. Надо сказать, Коллину тогда знатно влетело! Еще бы, ведь папе пришлось оплатить чистку машины... ну и мойку заодно, потому как иначе мистер Спунс грозился подать в суд.

Автомат с жвачкой скоро исчезнет из кафе. А Коллина и его шайку навсегда лишили скидок, даже вечерних, во время которых распродавали вчерашнее. С другой стороны, надо же как-то бороться с малолетними идиотами... но, пока автомат здесь, вы можете взять столько шариков, сколько захотите – они очень вкусные!

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