Deadly Outlaw
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Обзор Deadly Outlaw

Количество линий
Количество линий: 30
RTP
RTP: 95.23%
Max Win
Max Win: X3100
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Deadly Outlaw

Том и Бекки мирно трудились на своем ранчо, которое находилось вдали от города. Их ферма приносила неплохие деньги и процветала на зависть соседям. В один не очень прекрасный день слухи о ранчо дошли до одной из банд, рыскавших в округе.

Головорезы напали на ранчо, сожгли дом и увели скотину. Они застрелили Тома, Бекки и розового котеночка, заслужив праведный суд линча за свои злодеяния. К счастью, супругов обнаружил сосед, благодаря которому раненным удалось выжить.

Шли дни, недели, месяцы. Залечив раны, Том и Бекки отправились за помощью к шерифу. Представитель закона выслушал их, записал приметы бандитов и пообещал сделать все возможное. Правда, чуть позже выяснилось, что словам законника – грош цена…

Однажды банда появилась в городе. Преступники проезжали мимо шерифа на лошадях, но тот сделал вид, будто их не заметил, а один из всадников, по всей видимости, главарь, жестом поприветствовал слугу закона. Том наблюдал за происходящим из-за угла – в тот самый день он понял, почему прошло больше полугода, и от шерифа до сих пор нет вестей. Слуга закона куплен с потрохами – это факт…

Том понял, что ждать справедливости от правосудия бесполезно. Оставалось лишь взять ситуацию в свои руки и наказать бандитов! Конечно, сказать оказалось гораздо проще, чем сделать. Ни Том, ни Бекки не умели стрелять, хоть и неплохо держались в седле. Впрочем, разве кто-то мешает научиться тому, чего не умеешь?

Время шло и не напрасно – супруги научились обращаться с револьверами, по-крайней мере, Том овладел оружием настолько, что мог без страха вызвать любого горожанина на дуэль. Бекки, конечно, уступала ему в искусстве стрельбы, однако от нее ничего особого и не требовалось – вполне достаточно, чтобы она была способна прикрывать мужа, пока тот будет вершить правосудие.

Новоявленные охотники за головами не стали обращаться к шерифу – какой смысл иметь дело с прихвостнем банды головорезов?! Они выследили преступников и напали, когда те вынуждены были разделиться. Эх, как же вытянулись физиономии бандитов, увидевших «воскресшего» Тома и его жену, которые умудрились застать их врасплох!

В одно прекрасное утро шериф нашел на пороге своего офиса пять голов, принадлежавших бандитам, содержавшим его почти на полном пансионе. У слуги закона в буквальном смысле отвисла челюсть. Честно говоря, гибель членом банды очень его расстроила – теперь жалование сократится почти вдвое…

Между тем мстители вошли во вкус! Том сорвал в городе пару афиш, на которых были изображены другие преступники и отправился вместе со своей женой за новыми головами. Уже вечером он пришел к шерифу и потребовал награду. По-хорошему, тот обязан был заплатить и за первые пять голов, но Том сделал вид, будто не имеет никакого отношения к гибели дружков «мистера закона», опасаясь, что тот отомстит ножом в спину!

Потом парочка охотников добыла еще пару голов. И еще, и снова! В общем, через три недели в округе не осталось ни одного бандита. По-крайней мере, «прославившегося» настолько, чтобы за его голову назначили награду.

Вот так на Диком западе появились еще два охотника за головами, которые работали раз в десять эффективнее шерифа, получавшего законное жалование и ожидавшего льготную пенсию. Иногда нужно просто взять быка за рога, и тогда все будет ОК! Или просто сыграть и сорвать банк – попробуйте, возможно, у вас получится!

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