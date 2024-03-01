Сюжет Badlands

Когда-то Зеленая долина была одним из самых сочных мест на планете! Животные со всех уголков страны стягивались сюда, чтобы хорошенько отъесться на сочных пастбищах! Разумеется, только травоядные. Хищные звери тут не водились по какой-то непонятной причине. Черт возьми, это настоящий рай для всех парнокопытных и жвачных обитателей нашего мира!

Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Зеленая долина медленно, но верно превращалась в бесплодные земли. Деревья высыхали, кустарник погибал, травы становилось все меньше… через несколько лет райское место превратилось в пустоши. Животные, пришедшие сюда за лучшей жизнью, выживали как могли. Каждый день парнокопытные боролись за еду, как самые настоящие хищники!

И вот настал тот день, когда в бесплодных землях осталась последняя травинка. Вокруг нее стояли олень, горный баран, сайгак и лось, которого жизнь заставила выйти из леса. Они смотрел друг другу в глаза, готовясь нападать. Каждый из них понимал, что травинка всего одна, и достанется это сокровище только победителю.

Олень выдохнул, и началось! Лось скрестил с ним рога, а сайгак попытался садануть горного барана в бок! Тот в свою очередь атаковал противника, сделав мощный рывок вперед. Олень распорол рогом морду лося, а горный баран, ударив сайгака, пошел на других собратьев по копытам… в общем, началась небольшая заварушка и продолжалась до тех пор, пока не появился бизон.

Огромный буффало с разбегу влетел в кучу малу и раскидал по сторонам дерущихся рогоносцев. Пока бизон пытался выяснить, в чем дело, хитрый сайгак под шумок съел последнюю травинку, и стоял с таким видом, будто бы вообще не в курсе происходящего.

Буффало покачал лохматой головой, упрекая дерущихся в глупости. Он предложил покинуть бесплодные земли ради поисков нового дома. Правда, сначала искателям следовало узнать, в каком направлении идти, поэтому буффало повел всех к мудрой сове. Ночная птица повидала мир – уж кто-кто, а она точно знала, где самые зеленые и сочные пастбища!

Компания двинула в гости к сове. Ночную хищницу разбудили среди белого дня самым бессовестным образом. Буффало поздоровался со старой знакомой, представил друзей и поинтересовался, куда нужно идти за хорошей жизнью. Сова, не долго думая, ответила, в какую даль им всем следует отправиться, правда, это указание не имело никакого отношения к сторонам света. Зевнув, она показала направление, а потом убралась обратно в дупло, надеясь, что больше ни одна лохматая морда не побеспокоит ее во время дневного сна.

Компания отправилась в путь. Бизон вел стаю вперед, потому как других компетентных претендентов на роль вожака попросту не было. Они шли две недели, надеясь прийти в рай, которым когда-то были бесплодные земли.

Наконец далеко вперед показалось зеленеющее поле, заросшее клевером. Травоядные ускорили шаг, надеясь подкрепиться в самое ближайшее время, потому что на протяжении всего пути им приходилось есть цветы и молодые кустики, встречавшиеся довольно редко. Надо сказать, стая изрядно похудела за эти дни…

И вот они пришли на пастбище и начали есть, благословляя сову, пославшую их в известное место. Впрочем, искатели легкой жизни и сочной травы нисколечко не обижались. Тем более бизон пообещал свернуть то дерево вместе с совой и дуплом к чертовой матери…