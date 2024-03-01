Ancient Temple Gems
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Обзор Ancient Temple Gems

Количество линий
Количество линий: 12-3125
RTP
RTP: 96.12%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Ancient Temple Gems

Густав пробирался сквозь джунгли, надеясь найти древний храм, в котором до сих пор хранились сокровища. Проблема была в том, что ему досталась только часть карты! Но Густав не унывал – он надеялся обнаружить то самое святилище методом научного «тыка». И не нужно упрекать его в бессмысленном блуждании по джунглям – тот географический кусок, которого не хватало на карте, можно обойти и так вдоль, да поперек... лет за десять. Зато в том храме столько драгоценностей! Даже по самым скромным подсчетам Густаву должно хватить этого на всю оставшуюся жизнь. И тогда он наконец сможет завязать с научной деятельностью, чтобы всецело предаться самым разным порокам... то есть, написать мемуары и познавать жизнь во всех ее проявлениях!

Археолог шагал по джунглям почти целый день. Ближе к вечеру ноги привели его в туземную деревню. Прежде чем идти и приветствовать аборигенов, Густав внимательно следил за ними, опасаясь нарваться на людоедов. К счастью, местные не практиковали каннибализм, поэтому он смело вышел из кустов с гордо поднятой головой, будто бы это кто-то другой еще пару минут назад трясся от страха, только и думая о том, как бы не испортить штаны.

Жители деревни оказались на редкость приветливыми и добрыми людьми. Они накормили Густава и предложили ему заночевать в любой свободной хижине. Утром вождь расспросил гостя, куда тот держит путь. Ну искатель сокровищ и рассказал, что ищет древний храм, правда, скромненько умолчал, с какой целью. Да ладно, на самом деле он вообще наврал про археологические исследования, хотя на самом деле Густава интересовали драгоценные камни и золото.

Вождь покивал головой и подтвердил, мол, да когда-то в этой местности жило племя, поклонявшееся богу богатства. Верные адепты приносили ему в жертву золото и бриллианты. Спустя годы они умерли от смертельного вируса все до единого. Правда, вождь сказал, что теперь в этом храме нет ничего ценного – все разворовали много лет назад.

Поначалу Густав приуныл, но потом его посетила обнадеживающая мысль – возможно, эти придурки, которым пальмовый лист заменяет туалетную бумагу, плохо искали? В любом случае он решил проверить, действительно ли божественную сокровищницу растащили или все-таки там еще можно поживиться камушками!

Густав расспросил дорогу к храму и отправился в путь. Наконец он добрался до святилища и вошел внутрь, надеясь увидеть горы золота. Увы, в огромном зале стояло всего лишь две каменные статуи воинов, державших в руках копья. Впрочем, внимание Густава привлекли вовсе не пики, а достоинства выдающихся размеров, которые торчали горизонтально, будто истуканы увидели очень привлекательное женское изваяние и думали о чем-то очень пошлом.

Археолог повернул достоинства книзу, и в ту же секунду плиты в полу разъехались в стороны. Он спустился в подвал и обнаружил сокровищницу! Густав буквально прыгал от радости, наплевав на сакральный статус святилища.

Наш герой набил полные карманы и пару рюкзаков. А еще он прихватил с собой чашу, кольцо и медальоны. Уходя, он жалел лишь о том, что не может унести больше! Впрочем, Густав собирался вернуться сюда, поэтому, перед тем как уйти, затворил двери сокровищницы, вернув оба «рычага» в горизонтальное положение.

Теперь разбогатевшему археологу нужны надежные люди, которым можно доверять. Если вы не из болтливых и хотите разбогатеть – добро пожаловать в команду Густава!

Провайдер
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