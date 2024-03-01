Сюжет Joker Lanterns Hold and Win

Больше всего на свете Остин и Брайан любили пинать балду. Они целыми днями болтались по городу, пытаясь найти себе какое-нибудь развлечение. Иногда парни ходили к дому старого Мортимера – поглазеть на старинный особняк и попытаться разглядеть происходящее внутри сквозь стекла окон, которые заросли вековой пылью. Конечно, родители им запрещали шататься у этой развалины, но кто бы стал их слушать...

Владелец дома имел репутацию странного нелюдимого старика. О нем ходило множество разных слухов, однако ничего конкретного предъявить ему не могли ни другие жители города, ни, тем более, копы. Старый Мортимер был абсолютно законопослушным гражданином.

Ну, подумаешь, старик расставлял во дворе дома фонари в форме тыкв каждое полнолуние? Горят в них фонари, создающие инфернальное впечатление, кто бы спорил, но на территории своего дома хозяин имеет право делать все, что хочет – это, черт возьми, закон! А то, что некоторые слышат странный шепот и сдавленные крики, проходя мимо, это, собственно, их проблемы – надо больше отдыхать, реже работать внеурочно или, в конце концов, меньше пить! К тому же полиция проверяла Мортимера на причастность к пропаже тех подростков, и старик оказался чист, как слеза младенца.

Вечером Остин встретился с Брайаном. Разумеется, двое раздолбаев опять собирались шататься по городу без дела. Они сами не заметили, как оказались у особняка Мортимера. Тем временем уже наступила ночь и окна, заросшие пылью, в которых мерцал свет, казались особенно зловещими.

Остин позвал приятеля заглянуть внутрь – может, удастся разглядеть что-нибудь интересное! Они тихо вошли во двор, нашли окно почище и «прилипли» к стеклу, пытаясь разглядеть происходящее внутри.

Незваные гости увидели Мортимера, который обкладывал ветками и травами тело, лежащее на некоем подобии алтаря. Человек не двигался и, по всей видимости, был мертв. Брайан предложил сделать ноги до полицейского участка, но Остин остановил его, объяснив, мол, покойному уже не поможешь, а что-нибудь упустим точно – копов можно позвать и позже, добежав до ближайшего телефона-автомата!

Тем временем Мортимер начал читать заклинания. Из мертвого тела вылетела маленькая светящаяся точка, которая зависла над алтарем. Старик поднял с пола предмет, напоминавший в темноте шар – оказалось это была тыква наподобие хэллоуиновских, правда, на ней красовался шутовской колпак. Мортимер прочитал заклинание, и светящаяся точка неторопливо переместилась в тыкву – теперь она превратилась в самый настоящий фонарь.

Тут старик и двое непрошенных гостей встретились взглядами! Друзья мгновенно потеряли сознание... они очнулись в каком-то пыльном помещении со множеством длинных полок, заставленных светящимися тыквами. Кругом раздавался тихий шепот, ругань, вопли и сдавленные крики, казавшиеся едва различимыми.

Никому не удавалось пошевелиться – ни Остину, ни Брайану. Они могли лишь переговариваться и то только потому, что их тыквы стояли рядом. А тела... черт его знает, чего там Мортимеру в голову взбредет! Может, закопает в саду или вообще съест. Впрочем, теперь это все уже не важно – надо дождаться полнолуния, когда все тыквы отправляются во двор гулять...