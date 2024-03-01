Crabbin’ For Cash: Extra Big Splash
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Обзор Crabbin’ For Cash: Extra Big Splash

Количество линий
Количество линий: 10
RTP
RTP: 94.5%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Crabbin’ For Cash: Extra Big Splash

Наконец старый морской волк по имени мистер Краббин вышел на пенсию. Он плавал много лет и побывал во всех уголках света, а теперь ему приходилось коротать дни в ветхой лачуге, пытаясь выжить на пенсию, назначенную судоходной компанией. Надо сказать, денег моряку платили немного – их только и хватало на скромную жизнь, да на вечеринку с продажной девкой раз в месяц.

Мистер Краббин мечтал купить если не корабль, то хотя бы яхту или на худой конец баркас, на котором можно было бы выйти в море! Но куда там... а судоходная компания уже не видела в нем моряка – это был просто отставной сотрудник, которому следовало преспокойно дожить последние дни на пенсии.

Впрочем, мистер Краббин не унывал. Он пытался заработать денег на мечту самыми разными способами, правда, получалось у него не очень. После того как на всех кораблях отказались брать в команду престарелого матроса, морской волк решил попытать счастье в ловле жемчуга, однако чуть не задохнулся и еле выплыл наверх – оказалось, не так-то просто обворовывать раковины!

Сидя дома перед телевизором, он думал о том, как еще можно заработать на яхту или хотя бы баркас. К сожалению, ни одного простого решения его мозг так и не нашел, как ни старался...

Мистер Краббин устроился грузчиком. Правда, работал он намного медленнее остальных докеров – куда старику угнаться за крепкими детинами, которые могли вечером выхлебать литр дешевого бренди, а утром таскали тяжеленые ящики с улыбкой на лице. После обеда бригадир подозвал мистера Краббина к себе и вежливо показал на дверь. Старый морской волк повздыхал с досады, но делать нечего – оставалось только убираться домой... разумеется, он не забыл заглянуть к местному бухгалтеру, чтобы получить заработанные деньги. Хотя, чего греха таить, хватило выданной суммы только на дешевый бренди.

Мистер Краббин коротал вечер перед телевизором, попивая горькую. И тут то ли он наконец-то догадался до самого простого решения, то ли просто морской черт подкинул ему интересную мыслишку о ловле крабов! Недалеко от порта находился остров, где эти малыши водились просто в безумных количествах.

На следующий день старый моряк отправился за уловом. Правда, по дороге он умудрился потерять сеть – годы не те, что тут скажешь! Уже на месте он кое-как сделал клетку из палок, валявшихся на берегу, а затем напихал в нее крабов столько, сколько могла выдержать утлая лодочка, которую наш герой взял в аренду. Ему удалось выделить немного денег из скудной пенсии, правда, одна продажная девка из-за этого лишилась возможности увидеться с настоящим покорителем морей и океанов!

Вернувшись домой, мистер Краббин продал членистоногих деликатесов в ближайшей забегаловке. На вырученные деньги он нанял лодку побольше, которая могла увезти целый «вагон» крабов! Каждый день моряк плавал на тот самый остров и собирал улов едва ли не руками. Впрочем, от этого крабов не становилось меньше, казалось, они здесь вообще никогда не закончатся...

Вскоре морской волк разбогател. Наконец-то ему удалось купить себе судно, причем ни какой-нибудь баркас, а самую настоящую яхту, пусть и сравнительно небольшую. Впрочем, это именно тот случай, когда размер не имеет значения, главное, что теперь мистер Краббин мог выходить в море, когда захочет, и отдыхать от унылой жизни на суше!

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