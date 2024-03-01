Сюжет Rogues Draw

Джейк понимал, что дело – дрянь! Еще один такой «прокол», и его схватят полицейские. В последнее время он оставлял слишком много следов, по которым даже тупые «фараоны» могли вычислить одного из самых известных воришек нашего времени, чье имя в Лондоне знал каждый. Проклятье, да так ведь можно и на каторгу загреметь или вовсе оказаться на виселице!

В банке Джейк надел дырявые перчатки и отпечатки двух пальцев остались на двери хранилища – ну, кто же знал, что они прохудились! В магазине бриллиантов, вернее у самого выхода, ему встретился тот самый прохожий, похожий на известную деталь осла из поговорки. Скорее всего, тот джентльмен запомнил его лицо! Конечно, стоило надеть маску, но Джейк не стал этого делать: во-первых, ночь была очень жаркой, во-вторых, кто мог знать, что этот господин будет проходить по улице в тот самый момент? Возможно, джентльмен тоже занимался воровством и шел на дело – с большой вероятностью нашему герою повезло, но кто его знает...

Именно поэтому Джейк стянул разбойничьи карты: он «навестил» особняк одного коллекционера и украл колоду, которая может быть полезна каждому преступнику. Говорят, ее создал сам король воров! Во время охоты за чужим богатством ему не раз приходилось рисковать своей шкурой, а это занятие, поверьте, не из приятных. В конце концов, король воров попросил знакомого мага, чтобы тот сделал ему какой-нибудь талисман, предупреждающий об опасности. Тот согласился помочь. Разумеется, за скромное вознаграждение или совсем не скромное – об этом история умалчивает!

Маг изготовил королю воров волшебную колоду для игры в «Руж Дро» и показал особый расклад. Разложив карты именно так, как следовало, можно было узнать, выгорит ли дело или на этот раз лучше отказаться от задуманного. Король воров забрал колоду и успешно продолжал воровскую карьеру – за всю свою жизнь он ни разу не попался полиции!

Джейк знал, как правильно играть в «Руж Дро». В колоде были красные, синие, зеленые, серебряные и золотые карты, на которых маг изобразил разные символы. Одна из них обозначала бандита – от той позиции, на которой выпадала заговоренная карта, зависело очень многое!

Джейк каждый раз играл в «Руж Дро», перед тем как пойти на дело. Удивительно, но карты никогда не врали! Возможно, в них действительно содержалась магическая сила – в таком случае они являются самым настоящим артефактом, об истинной ценности которого можно только догадываться!

С тех пор Джейк больше не совершает глупых ошибок. Ловкий вор не оставлял следов, поэтому полиция утратила всякие надежды поймать его и привлечь к ответственности. Говорят, Джейк изрядно разбогател – он отошел от дел и поселился в другом городе под вымышленным именем. Теперь ему не нужно красть – воришка просто наслаждается не совсем честно нажитым добром и получает от жизни удовольствие!

Ходят слухи, будто неуловимый вор передал колоду для «Руж Дро» своему приемнику. Кто знает, где она теперь? В любом случае, если магические карты попадут к вам в руки, то обязательно сыграйте! Иногда всего один расклад волшебной колоды может стать первым шагом на пути к сказочному богатству!