Сюжет Blood Moon

Кто бы мог подумать, что Мэри – самая обычная продавщица из супермаркета, на самом деле необычная ведьма?! Да никому бы даже в голову не пришла такая дикая мысль! И, тем не менее, это была чистая правда.

Мэри давно не колдовала. Она копила магическую силу на день кровавой луны, когда ночное светило приобретает красно-алый цвет. В это особое время Луна может отдать часть своей силы кому-нибудь, кто готов принять магический дар.

Мэри осточертело лечить людей, насылать порчи, привораживать ушедших мужей и заниматься прочей колдовской ерундой, о которой ее просили люди. Она хотела разбогатеть и переехать в хороший дом или занять одну из квартир в элитных небоскребах. Разумеется, все это ей было не потянуть на зарплату продавщицы и доходы ведьмы, работавшей с маленьким кругом частных клиентов.

В одной старой-старой книге Мэри прочла об обряде кровавой луны, благодаря которому можно исполнить самые сокровенные желания. Конечно, это был достаточно сложный ритуал, к тому же, с жертвоприношением, но оно того определенно стоило. По-крайней мере, Мэри так думала.

Накануне лунного затмения она подготовила все, что требовалось для ритуала, включая черного кота, купленного на рынке, и стекляшки из детской коллекции, которые напоминали драгоценные камни. Нет, ну вы же не думали, что жертвой будет человек?! Конечно, это было бы хорошо для ритуала, но Мэри очень не хотелось оказаться за решеткой или вообще в психушке. А вероятность попасться с трупом наперевес очень велика, мертвец – слишком громоздкая и неудобная вещь. Не то что мертвый кот – просто выбрасываешь в окно и делаешь вид, будто ты не причем, разумеется, доброжелательно улыбаясь.

Луна покраснела, пришло время для колдовства. Кот забеспокоился, увидев молоток в руках новоявленной хозяйки, и, кажется, понял, что она сделает дальше, и чью мурлыкающую голову разобьют во славу каких-то там темных сил. Мэри нисколечко не беспокоили сомнительные лавры живодера – если ради ее богатства должен пострадать один пухленький котик, то и черт с ним с мешком блохастым, тем более, никого из «гринписовцев» рядом нет, а значит все обойдется без судебных исков!

Ведьма начертила пентаграмму, прочитала заклинание и принесла в жертву купленное животное. Стоило только коту испустить дух, как детские стекляшки превратились в настоящие драгоценные камни! Теперь Мэри поняла, что она, наконец, может уволиться и вообще забыть об ужасах пятидневки. Клиенты тоже пусть убираются ко всем чертям со своими порчами, да приворотами...

Вскоре ведьма переехала в элитный небоскреб, а свою старую квартиру, в которой до сих пор по ночам мяукает дух убитого кота, она благополучно продала. После увольнения Мэри заскочила к бывшему начальнику и высказала все, что о нем думает. Заодно она наслала на него порчу, вызывающую определенные проблемы «снизу», которые в народе ассоциируются с определенным часом – половиной шестого, примерно.

Позже Мэри неоднократно проводила ритуал кровавой луны, преумножая имеющееся богатство. Вы тоже хотите заполучить миллионы по мановению волшебной палочки? Тогда воспользуйтесь силой кровавой луны, если, конечно, вам не жалко угробить котика. А Мэри научит вас всем тонкостям этого обряда...