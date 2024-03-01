NetEnt
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Обзор провайдера NetEnt

Год основания
Год основания: 1996
Страна
Страна: Швеция
Город
Город: Стокгольм
Владелец
Владелец: Брайан Аптон
Игры
Игры: слоты, рулетка, покер, блекджек
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О провайдере NetEnt

Компания NetEnt, что сокращенно от Net Entertainment начало свою деятельность в 1996 году. Владельцем провайдера является Брайан Аптон. Главный офис находится на Мальте.

Контактные данные:

  • Телефон: +35679772125
  • Адрес: Level One Spinola Park, Mikiel Ang Borg Street, St. Julians, SPK 1000, Malta

Все азартные игры провайдера работают на собственной платформе CasinoModule, которая стартовала в 2002 году и имеет доменное имя (casinomodule.com). Софт компании, который работает со сторонних ресурсов (не casinomodule.com) является поддельным.

Общее количество онлайн казино, которые официально используют лицензионные игры провайдера Netent: 1400+, что является очень хорошим показателем для игорной индустрии.

Net Entertainment является одним из основоположников онлайн гемблинга, акции компании котируются на бирже NASDAQ. На данный момент контрольный пакет акций компании - более 90%, принадлежит Evolution Gaming.

Лицензирование

Провайдер Нетент прошел лицензирование всех ведущих мировых гемблинг регуляторов:

  • United Kindom (Великобритания).
  • Malta (Мальтийская).
  • Alderney (Нормандские острова).
  • Belgium (Бельгийская).
  • Gibraltar (Гибралтарская).
  • New Jersey (Нью Джерси).
  • Romania (Румынская).
  • Spain (Испанская).

Азартные развлечения

У провайдера Нетент очень широкая линейка азартных развлечений. Общее количество игровых автоматов давно перевалило за 300 штук.

Среди них большую часть занимают слоты. Тематика и механика игр разнообразная. Процент отдачи в слотах (RTP) варьируется от 95% до 98%. Ну а максимальный размер RTP (98.86%) у этого провайдера в игре Jackpot6000.

Помимо игровых слотов у компании Нетент есть и игры с живыми дилерами в рулетку, блекджек и видео-покер.

Слоты с большим Max Win

На данный момент хотелось бы выделить 2 игровых автомата с очень большим MAX WIN, которые пользуются у игроков большей популярностью – это Dead or Alive2 и Starburst XXXTreme

Слот Dead or Alive 2

Игровой автомат является второй частью игры Dead or Alive (Живым или мертвым). С момента выхода приобрел огромную популярность у игроков.

Dead or Alive2 - имеет 2 версии игры:

  • DeadorAlive 2 – простая версия игры.
  • DeadorAlive 2 BonusBay – версия с покупной бонусной игрой.

Игроки чаще предпочитают вторую версию, в которой можно покупать бонусную игру. Процент отдачи в этом игровом автомате 96.82%, а максимальный выигрыш Х111111.

Слот Starburst XXXTreme

Слот является второй частью автомата Starburst, с более увеличенными характеристиками.

  • RTP – 96.26%
  • Max Win – X200000

В целом Нетент занимает самые ведущие позиции в онлайн гемблинге и не планирует их сдавать. Ну а игры этого производителя полюбились многим азартным игрокам.

Игры провайдера
Beach Invaders
Beach Invaders
Lost Relics 2
Lost Relics 2
Elk Hunter
Elk Hunter
Finn and the Candy Spin
Finn and the Candy Spin
Druid’s Magic
Druid’s Magic
Don’t Eat the Candy
Don’t Eat the Candy
Blood Moon
Blood Moon
Lost Relics
Lost Relics
Thrill to Grill
Thrill to Grill
Big Bang Boom
Big Bang Boom
Crab Trap
Crab Trap
Flowers
Flowers
Divine Fortune
Divine Fortune
Jack and the Beanstalk
Jack and the Beanstalk
Dead or Alive
Dead or Alive
Wish Master
Wish Master
Big Bang
Big Bang
Asgardian Stones
Asgardian Stones
Buster Bones
Buster Bones
Bigger Bass Bonanza
Bigger Bass Bonanza
Fruit Shop
Fruit Shop
Secrets of Atlantis
Secrets of Atlantis
Dead or Alive 2
Dead or Alive 2
Elements: the Awakening
Elements: the Awakening
Taco Fury Xxxtreme
Taco Fury Xxxtreme
Pyramid: Quest of Immortality
Pyramid: Quest of Immortality
Hotline
Hotline
Space Wars
Space Wars
Steam Tower
Steam Tower
Jelly Belly Megaways
Jelly Belly Megaways
Pork Knox
Pork Knox
Jingle Bells Bonanza
Jingle Bells Bonanza
Lights Camera Cash
Lights Camera Cash
Fruit Shop Frenzy
Fruit Shop Frenzy
101 Candies
101 Candies
Wild Turkey Megaways
Wild Turkey Megaways
Jack and the Beanstalk Remastered
Jack and the Beanstalk Remastered