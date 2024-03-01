О провайдере Blueprint Gaming

Компания Blueprint Gaming специализируется на разработке программного обеспечения для казино. Первые продукты бренда появились на рынке в 2001 году. Головной офис расположен в Newark (Великобритания). В 2008 году бренд был выкуплен корпорацией Gauselmann Group. Если ранее провайдер выпускал игровой софт преимущественно для букмекерских контор, наземных казино, после слияния с известным конгломератом, фокус деятельности сместился на разработку ПО для площадок онлайн-гемблинга. Все игры компании локализованы на 20+ языков и принимают более трех десятков валют, в том числе и криптовалюту.

Лицензирование

Производитель ведет официальную деятельность, поэтому его продукция представлена в большинстве популярных онлайн-казино. Лицензия выдана регулятором Кюрасао, а программное обеспечение подвергается проверке со стороны лаборатории Олдерни и Комиссии по азартным играм Великобритании. Благодаря этому, гемблеры могут быть уверены, что взаимодействуют с честными слотами, работающими с генератором случайных чисел – в результаты, которые появляются на экране, не могут вмешиваться сторонние лица.

Программное обеспечение

Гемблинг-продукция Blueprint Gaming работает на базе технологии HTML5, которая делает игровой процесс плавным, быстрым, беспроблемным в целом. Софт поддерживается всеми известными операционными системами и адаптирован под мобильные платформы – игроки имеют возможность запускать игровые автоматы со смартфонов и планшетов с операционными системам iOS, Android, iPadOS.

Слоты бренды нельзя назвать идеальными в плане графики – на профильном рынке Blueprint Gaming с легкостью обходят такие игроки, как КвикСпин, Endorphina и другие. Несмотря на это, разработчик внедряет свои фишки, делающие продукты весьма популярными.

Среди особенностей:

слоты, основанные на мотивах известных мультипликационных и художественных фильмов с интересными персонажами, сюжетами, звуковым сопровождением;

во многие игровые автоматы внедрена механика Megaways, собирающая призовые комбинации не линейно, а по всему игровому полю;

линейка слотов с прогрессивными джекпотами, позволяющая гемблерам срывать внушительные выигрыши;

разработка серий игр, каждая из которых имеет множество поклонников.

О технологии Megaways

Около двадцати игровых автоматов компании работают с опцией Megaways. Эта система формирует тысячи выигрышных линий. Если говорить о стандартном способе подсчета выигрыша, в играх с Megaways нет классических линий. В качестве альтернативы им использованы совпадающие элементы, которые могут выпасть в комбинациях.

Разработчик в 90% случаев добавляет эту опцию в самые успешные релизы, которые уже успели обзавестись поклонникам. Прибыльная функция пробуждает интерес к продукту, и дает возможность гемблерам выигрывать еще больше.

Кроме этого, в слотах Blueprint Gaming присутствует большое количество дополнительных функций, в том числе бесплатные вращения, множители, рискованные игры, дикий и скаттер-символы.

Современный функционал, средняя графика, красивая музыка делают игру на слотах Blueprint Gaming увлекательной и прибыльной.

Интересные слоты

Wonder of Ages

В игре разработчик совместил элементы разных времен и народов. Игроку предстоит столкнуться с бессмертием и могуществом – эти преимущества можно использовать, чтобы получить крупный прогрессивный джек-пот. Слот включает два десятка призовых линий, имеет бонусы, бесплатные вращения.

Lion Thunder

Слот понравится любителям приключений и туризма. Провайдер предлагает отправиться в дикую саванну, где миром правят звери. В Африке игроку предстоит укротить прайд львов и найти несметные богатства. Слот работает с опцией МегаВейз, и способен формировать 4000+ призовых линий. Дает фриспины, рискованные раунды.

Ted

Сюжет игрового автомата основан на популярной комедии «Третий лишний». Игрок сможет встретиться с игрушечным медведем и выиграть денежные призы. В целом, слот способен удивить, ведь располагает 5 бонусными играми, опцией в стиле «угадай», множителями.