Сюжет Rise of Atlantis

Король Атлантиды скоропостижно умер, подавившись устрицей – та и пискнуть не успела, как стала цареубийцей! Разумеется, она этого не хотела, однако что поделать – путь для преступницы один… бросили ее в глотку огромного кашалота, и поминай, как звали!

Между тем началась буря в стакане: у короля осталось пятеро сыновей, которые имели равные права на престол. Но вот беда – трон в Атлантиде всего один, и поставить рядом еще четыре стула не выйдет. То есть, подобный маневр, конечно, возможен, однако ни один из них не будет иметь юридической силы, потому как его величество король может восседать только на престоле! А все остальные так – шуты гороховые…

Принц Тритон предложил решить вопрос мирно, а не драться на смерть и как следует разобраться в том, что делать дальше. Послушав его, братья единогласно решили сохранять мир до поры, до времени.

На следующий день принц Тритон предложил младшенькому прогуляться и обсудить дальнейшие действия, касаемо трона. Когда они проплывали мимо рыбацкого судна, тот затолкал брата в сеть, прервав разговор о государственных делах на полуслове. Рыбаки вытащили принца на поверхность, и на этом его следа навсегда потерялся. Возможно, его съели или продали во дворец, да посадили в аквариум на потеху какому-нибудь правителю.

На следующий день принц Тритон пригласил на прогулку другого брата. Они оплакивали погибшего отца и обсуждали государственные дела, чтобы понять, как выбрать того, кто больше остальных подходит на роль властелина Атлантиды. И вдруг принц Тритон с силой толкнул брата в водоворот – всего пара мгновений, и поток увлек его под землю!

Когда во дворце пришло время ужина, претенденты на престол собрались за столом в тронном зале. Остальные братья понять не могли, куда запропастились двое – младшего не видно второй день, да и другой тоже до сих пор не появлялся…

Принц Тритон предложил начать трапезу и отложить разговоры, которые считал крайне непригодными к употреблению на пустой желудок. Братья съели свои порции, и упали замертво, а единственный оставшийся в живых принц выплюнул все, что положил рот – он и не думал проглатывать угощение, которое было щедро сдобрено ядом черного осьминога! Совершенно безвкусного, но смертельно опасного.

Внезапно выяснилось, что все братья исчезли или умерли, кроме одного, который, к счастью, остался жив, цел и невредим! Первые советники приставили к нему стражу, неотступно следовавшую за ним везде до самой коронации.

Король Тритон XII всю жизнь скорбел о потере любимых братьев и даже подписал указ о четырех днях траура в году, во время которых сам частенько выходил на дворцовый балкон и скорбел на глазах у честного народа. Шли годы, он вырос и, надо сказать, стал мудрым правителем. Атлантида процветала, богатея с каждым годом, а о сокровищнице королевского дворца и говорить нечего – хранилище буквально ломилось от драгоценных камней, золота и разных артефактов.

Государство расцветало, несмотря на сомнительный моральный облик короля, который, мягко говоря, оставлял желать лучшего. Многие искатели сокровищ пытались найти процветающую Атлантиду, чтобы как следует поживиться. Возможно, у вас получится разбогатеть… добро пожаловать во владения короля Тритона XII!