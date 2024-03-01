Сюжет Rise of Atlantis 2

Король Тритон XII правил Атлантидой многие десятилетия. Государство процветало, и каждый подданный от мала до велика, нахваливал мудрого правителя. Никто и не подозревал о том, что у короля в шкафу есть такие скелеты… впрочем, все тайное имеет шансы стать явным.

Однажды король Тритон XII проснулся. Он стал с кровати и увидел на зеркальном полу надпись, сделанную чернилами красного осьминога – некто предупреждал его высочество о том, что знает о четырех грешках…

Король едва не обронил корону! Столько лет прошло, с тех пор, как с его братьями произошли, скажем так, несчастные случаи. И скромненько умолчим о некоторой причастности к ним Тритона XII. Хотя нет, все равно не вышло…

А раз все обо всем знают, то нет смысла ходить вокруг да около! Его величество благополучно избавился от своих братьев: одного он толкнул в рыбацкие сети, второго – в быстрый водоворот, третий и четвертый – отравились ужином. Никто и не догадывался, как Тритон XII вошел на трон по трупам своих братьев… до недавнего времени, по-крайней мере.

Король позвал начальника стражи и поручил тому выяснить, кто оставил странную надпись: «Я знаю о четырех грешках» – и доставить автора для незамедлительного разбирательства. Оставшись в покоях один, Тритон XII задумался над тем, кто мог знать о его проделках. Он точно знал – никаких свидетелей не было! Иначе его могли бы просто повесить…

Поначалу король грешил на братьев. Возможно, младший, которого тот затолкал в сети, сбежал от людей? А вдруг другой брат выбрался из бездонной пропасти, в которую его затянул водоворот? Как бы то ни было, его величество просто обязан найти автора надписи, вызвавшей у него приступ холодного пота.

Утром он обнаружил еще одну надпись, в которой автор требовал за молчание один миллион свежих мальков. Сначала король не мог понять, какому дураку может понадобиться такое богатство? И только потом его осенило: видимо, тогда какая-то мелкая рыбешка выпала из сети, однако, малек не уплыл на радостях домой, а остался наблюдать братоубийцей, который позже удобно расположился на троне.

Король написал ответ, в котором поинтересовался, куда принести плату за молчание. Он не стал предупреждать начальника стражи о новой надписи. Правда, поинтересовался, не удалось ли найти автора, и, увы, тот не оставил ни следа, поэтому главному силовику королевского дворца оставалось только руками разводить…

На следующее утро его величество увидел ответ: некто указал, куда прийти и когда – разумеется, ночью, после полуночи. Король дождался ночи и поплыл на встречу, прихватив трезубец. Конечно, он не собирался отдавать миллион мальков шантажисту, однако с этим дурнем все-таки следовало разобраться, а то как бы чего не вышло…

Итак, Тритон XII прибыл в условленное место. Едва король осмотрелся, как из-за колонны выплыл морской черт с фонариком. Огромная рыба вопросительно посмотрела на Тритона XII, мол, где мой миллион свежих мальков? Король без лишних слов взмахнул трезубцев и проткнул на редкость тупую голову, в которую пришла мысль шантажировать повелителя Атлантиды.

Глупая рыбина испустила дух, и фонарик, растущий у нее изо лба, погас. Король вернулся во дворец, радуясь решенной проблеме, и продолжил править Атлантидой. Ну и, конечно, он ежегодно скорбел о своих братьях в траурные дни, иногда даже пуская слезу на дворцовом балконе…