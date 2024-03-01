Сюжет Bison Rising: Reloaded

Сначала не было ничего! Боги создали кристалл мироздания, ставший основой нашего мира. Говорят, его можно отыскать где-то в пустошах и забрать себе, тем более, теперь от него все равно нет никакого толка. Но это совсем другая история! А мы вернемся в те времена, когда боги только создали новый мир...

В целом, они были довольны деянием рук своих, однако кругом было как-то пусто. Потом в чью-то божественную голову пришла мысль создать животных – так появился волк! Это был ловкий и быстрый зверь, который очень прекрасен, если смотреть на него с большого расстояния, потому как, если находиться рядом, свирепый хищник вполне может откусить что-нибудь нужное, например, голову.

Правда, возникла проблема: новому созданию богов было нечего есть! Травка, листья и ягоды волка совершенно не интересовали. Посмотрев на животных, страдающих от голода, боги взмахнули волшебной палочкой, и появились олени – красивые благородные животные, которых вполне устраивала растительная пища. И тут возникла другая проблема – волки никак не могли их догнать! Но, убегая от стаи, щелкающей зубами, один из оленей оступился и повредил копыто. Его тут же догнали и съели. Вот так волки стали санитарами пустошей и прерий, которые поедали больных животных. Конечно, медики из них получились не очень, но проблема естественного отбора худо-бедно решилась.

Созданный мир показался богам недостаточно наполненным, и тогда они позаботились о появлении всякой мелюзги: лис, зайцев, койотов, тушканчиков и прочих представителей фауны. Потом под облаками зачирикали птицы, которые наполнили поднебесный мир, став его полноправными хозяевами.

Позже богам в голову пришла идея сделать хозяина, которого будут бояться и уважать все остальные животные. Вот так появился огромный гризли! Медведь наводил страх даже на волков, которые вообще ничего не боялись до того, как в пустоши пришел «хозяин». Впрочем, гризли предпочитали жить в лесах и выходили из них лишь иногда, да и то ради новых впечатлений. Огромные медведи были просто невероятно сильными! Бывало, они развлечения ради выворачивали с корнем вековые деревья и очень радовались своей удали – к сожалению, боги сделали их невероятно могучими, но совсем не дали мозгов.

Гризли ели все и вся. К счастью, многих животных они не могли догнать из-за своей неуклюжести – иначе они остались бы единственными видом на планете! И вот, наконец, волки и медведи начали драться за право называться хозяевами вселенной. Схватки проходили с переменным успехом, но зверей становилось все меньше. Увидев, что происходит, боги махнули рукой и сделали настоящего хозяина: огромного, сильного, спокойного и рассудительного – именно таким и был первый бизон, который мгновенно взошел на вершину пищевой цепи.

Волки посмотрели в глаза, горящие волшебным огнем, и оставили свои притязания на титулы царей животного мира. Гризли, хорошенько поразмыслив, тоже отказался от войны с бизонами. Взглянув на огромные рога, горящие глаза и чертовски мощные копыта, медведи решили не связываться с буффало без нужды. А то кто знает, чего от них ожидать...

Вот так бизон стал царем прерий и пустошей. Разобравшись с этой частью планеты, боги занялись остальным миром. Они создали множество разных животных, но никто из них не сравнится с величественными бизоном. Даже коровы, которых считают их дальними родственниками.