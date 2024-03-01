Maradona: El Pibe De Oro
Видеообзор
DEMO

Обзор Maradona: El Pibe De Oro

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 96.05%
Max Win
Max Win: X20000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Maradona: El Pibe De Oro

Кто не знает Диего Марадону? Это один из самых известных футболистов в мире, который пережил взлеты, падения, судебные тяжбы, самые разные перипетии в личной жизни. Завершив карьеру, он стал тренером... в 2020 году великий футболист оставил нас, покинув этот мир. А начал Марадона свой жизненный путь аж в 1960 году.

30 октября в семье рабочего и домохозяйки родился пятый ребенок – это было очень радостное событие! Отец давно мечтал о сыне, но его супруга, как назло, рожала только девочек – у него уже было четыре дочери.

Диего жил в трущобах маленького городка под названием Ланус, который находится в пригороде Буэнос-Айреса. Развлечений у парнишки из бедной семьи было немного. К счастью, он не увлекался ничем сомнительным с точки зрения закона, а когда родители подарили ему футбольный мяч – это случилось на седьмой День рождения, то парень и вовсе позабыл обо всем на свете! Юный Диего играл во дворе целыми днями!

Однажды маленького футболиста заметил специалист клуба «Архентина Хуниорс», который искал таланты в подворотнях. И это был один из тех случаев, когда ему удавалось найти самую настоящую звезду! Впрочем, до настоящего успеха Диего было еще далеко – первые шаги на профессиональной Ниве он сделал, играя в команде «Лос Себальитос».

В 12 лет будущая звезда выступал за команду юниоров. С 16 лет он играл за команду «Архентина Хуниорс» и в первом же матче забил гол – это было хорошее начало пути в профессиональном футболе!

В 1982 году Марадона вступил в ФК «Барселона». Игрока, который на тот момент уже приобрел определенную известность, перекупили за семь с половиной миллионов долларов. Но расцвет его карьеры пришелся на период сотрудничества с итальянским ФК «Наполи». Кстати, в этот раз его снова перекупили, правда, уже за десять миллионов долларов.

В 1992 Марадона играл за «Севилью», потом его пригласили в «Ньюэллс Олд Бойз». В последнем клубе у него не сложились отношения с тренером – Диего решил покинуть команду. Из «Севильи» он ушел по той же самой причине.

Диего Марадона завершил карьеру, играя в клубе «Бока Хуниорс». Он участвовал в нескольких десятках матчей. Некоторые из них оказались настолько удачными, что Диего вернул себе известность и славу, подпорченную скандалами, связанными с употреблением допинга, тюремным заключением за стрельбу из пневматической винтовки (его достали журналисты, следившие за домом) и другими «шалостями».

Марадона забил большое количество голов и прославился благодаря особым техникам обращения с мячом. Возможно, вы слышали его прозвище – «Рука бога»? Однажды Диего забил мяч рукой, и это видели все присутствующие на стадионе, кроме судьи, который не заметил нарушение правил. Он засчитал гол. Марадона в шутку оправдывался, что это была не его ошибка, а рука бога, которая помогла аргентинской команде вырвать победу в чемпионате мира.

После завершения карьеры известный футболист занимался тренерской деятельностью. За годы игры он накопил огромный опыт, который передавал другим. 25 ноября 2020 года Марадона умер из-за сердечной недостаточности и отека легких, согласно официальной версии. На самом деле его здоровье сильно ухудшилось из-за вредных привычек. Ближе к концу своей жизни звезда профессионального футбола вел, мягко говоря, нездоровый образ жизни.

Провайдер
Blueprint Gaming
Blueprint Gaming
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
Big Bamboo
Big Bamboo
Chaos Crew 2
Chaos Crew 2
Crown & Diamonds: Hold and Win
Crown & Diamonds: Hold and Win
Dia De Los Muertos 2
Dia De Los Muertos 2
Le Bandit
Le Bandit
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mummyland Treasures
Mummyland Treasures
Piggy Bank
Piggy Bank
Razor Shark
Razor Shark
Remember Remember
Remember Remember
Rise of Zeus
Rise of Zeus
Sweet Bonanza
Sweet Bonanza
The Dog House
The Dog House
Tsar Treasures
Tsar Treasures
Ultimate Striker
Ultimate Striker