Big Catch Bass Fishing Megaways
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Обзор Big Catch Bass Fishing Megaways

Количество линий
Количество линий: 15325
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: X25000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Big Catch Bass Fishing Megaways

В сорок с небольшим лет Баса замучил кризис среднего возраста, стресс, тупые дети и жена, опостылевшая хуже проклятой работы, на которой он частенько задерживался, чтобы подольше не возвращаться в «милый» дом. В конце концов у него едва не случился нервный срыв. Басу пришлось обратиться к психотерапевту, чтобы как-то привести свое ментальное здоровье в порядок.

После беседы с пациентом, душевный доктор поставил диагноз – синдром профессионального выгорания на почве кризиса среднего возраста. В качестве лечения психотерапевт прописал какое-нибудь хобби, которое не имеет никакого отношения к дому и работе. Басс очень хотел восстановить душевное здоровье, поэтому воспринял рекомендацию эксперта как руководство к действию, однако он никак не мог понять, какое развлечение выбрать...

В тренажерном зале наш герой так поднял штангу, что ему пришлось целую неделю лечить спину. Потом Басс заглянул в боксерский клуб и как следует получил в первом же спарринге – судьба в лице здоровенного партнера недвусмысленно посоветовала забыть о единоборствах.

И тут очень кстати приятель позвал его заниматься альпинизмом! Поначалу все шло хорошо – Басу даже понравилось карабкаться по склонам гор. Но в один прекрасный день он оступился и повис в воздухе! Если бы не страховка, то начинающий альпинист неминуемо бы рухнул на землю. Кто знает, чем могло закончиться падение: ушибами, переломами, инвалидностью или вообще отправкой на небеса... Осознав возможные последствия, Бас решил завязать с опасным развлечением.

Коллеги позвали неприкаянного товарища играть на бильярде, но тот совершенно не умел бить. Новичок так и не смог загнать в лузу ни одного шара за четыре партии – немудрено, что он однозначно разочаровался в любимом развлечении настоящих джентльменов. Руководитель компании, в которой Бас трудился долгие годы, предложил ему сыграть в гольф, но позволить себе этот вид спорта мог только кто-то очень состоятельный, вроде директора, начальника или хотя бы первого заместителя.

В общем, спорт отошел на второй план. А когда Басу позвонил старый приятель и предложил выпить – вообще на третий или даже четвертый. Сразу после первой гулянки в баре стало ясно, какое занятие гораздо веселее всяких там рискованных развлечений, из-за которых легко сломать шею. Итак, кажется, Бас нашел себя...

Правда, через месяц, проведенный за новым хобби, он угодил в лечебницу – к нему в гости пожаловала белочка и показала чудесный мир делирия, из которого любителя выпить извлекала целая бригада врачей с санитарами. К счастью, все обошлось без уголовщины и членовредительства.

Когда Бас вернулся домой, перед ним снова встала та же самая проблема. И тут в его голову, наконец, пожаловала светлая мысль: почему бы не попробовать рыбалку? Это отличная возможность расслабиться! Кроме того, никакого риска, если, конечно, не пытаться поймать Моби Дика, ну а зачем это чудовище, собственно, нужно, когда есть целое море классной рыбы помельче?!

Бас купил снаряжение и поехал на озеро, у которого собирались любители спокойного отдыха. Он арендовал небольшую яхту и поплыл подальше от берега, надеясь обойти конкурентов, ловивших на мелководье. Эх, сколько же рыбы вытащил Бас в тот день! Вот теперь ему точно стало понятно, где нужно отдыхать с пользой для души – на озере со спиннингом и никак иначе!

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