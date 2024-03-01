Сюжет King Kong Cash Even Bigger Bananas Megaways

После съемок фильма со своим непосредственным участием Кинг-Конг разбогател. Еще бы, ему заплатили просто сказочный гонорар, которому могли бы позавидовать самые известные киноактеры! Вернувшись в джунгли, огромная горилла ударилась в бизнес, благо имеющийся капиталец позволял заниматься любыми проектами.

Кинг-конг обустроил банк в одном из заброшенных храмов. Все равно местные боги давно покинули святилище, а верные адепты плюнули на них и померли много лет назад. Так пускай ныне бесхозный храм послужит благому делу!

Владелец банка приказал отлить собственную золотую статую и установить рядом со входом. На следующий день пришли первые клиенты, желающие получить наличные. Бизнес пошел в гору!

Разумеется, Кинг-Конг ничего делал сам – он просто считал прибыль, пока наемные работники выполняли свои обязанности. Тигр занимался бухгалтерией. Полосатый оказался одним из самых умных обитателей джунглей, кто бы мог подумать! Нацепив на нос очки, тигр сводил дебет с кредитом, покуривая трубку. Конечно, он ни в коем случае не пропагандировал вредные привычки, просто ему так лучше работалось!

Попугай занимался маркетингом. Целыми днями он летал по джунглям, рекламируя банковские продукты, которых, впрочем, было немного: ссуды наличными и вклады – собственно, выбор невелик, однако, и эти предложения пользовались спросом!

Правда, некоторые заемщики считали себя гораздо умнее других: они отказывались платить, как правило, просто исчезая в никуда. Напрасно хитрецы надеялись отсидеться, думая, что возвращать долг не придется. Ага, сейчас, как бы не так!

Кинг-Конг нанял парочку бравых ребят, которые умели возвращать долги. Носорог быстро находил общий язык с любым клиентом. Обычно до рукоприкладства не доходило – даже самые недалекие звери понимали, что с таким громилой лучше не шутить. Тем не менее, иногда находились совершенно отчаянные и не слишком умные головы, которые вступали в конфронтацию с носорогом, правда тот все равно выбивал долги, несмотря ни на что. Поверьте, этот парень умел пользоваться рогом. Вон, спросите хотя бы у хорька, которому хорошенько досталось под бок. Хитрый мерзавец, наверное, до сих пор помнит, как шипит сигара носорога, торчащая там, откуда растет хвост!

Со временем в банк стали обращаться обитатели подводного мира, жившие в реке, протекающей в джунглях. Вот тогда-то и потребовались услуги крокодила! Зеленый приятель носорога отлично чувствовал себя на суше и под водой. Он часто выступал в качестве посредника между клиентами, которые не могут жить на земле, и банком. Конечно, долги крокодил тоже выбивал, как надо. Впрочем, не многие отваживались зажимать деньги – клиенты банка знали, что тот может сожрать их, не моргнув глазом.

Кстати, недавно Кинг-Конг открыл новое направление: теперь людям тоже предоставляется возможность взять наличные без лишней волокиты! Никаких бумажек не нужно. Просто приходите, берете денег столько, сколько нужно и все, до свидания! Только помните, носорог совсем не боится людей, да и в воде от него спастись не получится, вернее, от крокодила – еще не известно, кто их этих двоих опаснее!