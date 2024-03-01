Сюжет Book of Darkness

Однажды деревенский знахарь Ален отправился на поиски магического камня, понадобившегося ему для целебного зелья. Найти его можно было в пещерах, которые находились неподалеку от селения. Знахарь часто ходил туда за волшебными ингредиентами, правда, старался не забредать слишком далеко – кто его знает, что может встретиться там, глубоко в темноте!

Ален искал волшебный камень почти час, но безуспешно. Незаметно для себя, он уходил все глубже, надеясь вот-вот найти ингредиент, без которого целебное зелье не сварить, как ни старайся.

В конце-концов знахарь вышел в мрачный каменный зал, освещенный тусклым светом. Зловещее сияние исходило от алтаря, на котором лежал фолиант, украшенный драгоценными камнями.

Ален взял в руки таинственный артефакт и открыл, первую страницу. Судя по рунам, из которых состоял заголовок, ему удалось найти ту самую Книгу Тьмы! За одной из колонн нашелся и красный волшебный камень, и таинственное кольцо, от которого исходила мощная сила. Ален надел его на палец и почувствовал прилив магической силы.

Знахарь вернулся домой, собираясь приготовить особое зелье и воспользоваться бесценными знаниями из книги. Не трудно догадаться, что вместо целебного эликсира получилось что-то темное и зловещее... Внутренний голос приказал Алену наполнить стеклянный сосуд содержимым котла, стоявшего на огне, окунуть в него ритуальный нож и возвращаться.

Ноги сами вели знахаря в пещеру, а его сознание было одержимо желанием раскрыть все секреты книги Тьмы, которую тот сжимал под мышкой, хотя внутренний голос и требовал проявить больше уважения к реликвии! Вернувшись в зал, он приступил к исследованиям.

Через пару дней в деревню забрел скелет, напугав местных до седых волос! Потом еще один, затем второй... кто-то заговорил о таинственных пещерах и напомнил о знахаре, который ушел туда несколько дней назад сам не свой. Посовещавшись, местные решили послать гонца в город, чтобы тот привел охотницу на нечисть.

Воительница прибыла на следующий день – настоящая амазонка, умело владеющая луком и копьем, согласилась помочь избавиться от зла в пещерах. В тот же день прекрасная охотница направилась туда, сопровождаемая деревенскими дурнями.

Девушка спускалась в темноту, держа копье наготове. Поначалу все было тихо, и пещеры казались совершенно необитаемыми, пока до ее слуха не донесся стук костей по камням – из-за очередного поворота выглянул самый настоящий скелет! Костлявый плод некромантии глумливо оскалился, обозвал воительницу непечатно, искренне удивившись, «как такая жирная пролезла в нашу маленькую пещеру» и убежал, ехидно хихикая.

Охотница погналась за нахальным «возвращенцем», которому следовало бы гнить в земле, а не бегать по ней и обзываться! Она настигла скелета у самого входа в зал – видимо тот надеялся, что хозяин сможет защитить его от боевого копья.

Если бы кто-то из местных увидели Алена, то вряд ли бы смог узнать его – в нем ничего не осталось от доброго знахаря, который всегда был готов помочь! Он превратился в темного мага, воскрешающего мертвых.

Охотница потребовала, чтобы тот немедленно прекратил заниматься некромантией и покинул пещеру. Темный маг лишь презрительно усмехнулся – как вообще эта глупая смертная могла приказывать властелину мертвых!

Началась битва не на жизнь, а насмерть! Темный маг стал очень могущественным, но и охотница на нечисть тоже сильна – интересно, кто победит в этой схватке? Вы можете узнать, чем закончится бой, и хорошо заработать, если повезет!