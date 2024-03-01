Betsoft
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Обзор Betsoft

Год основания
Год основания: 2006
Страна
Страна: Мальта
Город
Город: Валетта
Владелец
Владелец: Марк МакКеон
Игры
Игры: слоты, рулетка, видео-покер, блекджек
Сервер
Сервер: betsoftgaming.com
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О провайдере Betsoft

Betsoft была открыта в 2006 году, основатель компании Марк МакКеон, он же является ее бессменным генеральным директором и полностью руководит своим бизнесом. На данный момент провайдер прочно занял одно из лидирующих позиций в сфере гемблинга.

На момент написания этой статьи, программным обеспечением, которое произвела Betsoft пользуются 1100+ онлайн казино.

За время своего существования компания произвела более 200 азартных игр, среди которых основную массу 95% занимают игровые слоты. Есть у них пара разновидностей рулеток, блекджек и видео-покер.

Контакта компании Betsoft:

  • Адрес: 2nd Floor, Suite 7, Valletta buildings South Street Valletta, Malta VLT 1103 Malta.
  • Телефон: 35621224481

Лицензирование

Провайдер Betsoft имеет все необходимые лицензии, на данный момент это: Curacao, Malta, Италия, Румыния.

Все программное обеспечение компании периодически проходит тестирование на честность у независимых агентств Gaming Labs (GLI), а также Quinel. Сертификаты этих испытательных агентств ценятся во всем мире и доказывают, что в слотах Betsoft Вас не обманут.

Слот с большим Max Win

В целом провайдер Betsoft разрабатывает игры со средней волантильностью – это значит, что в играх максимальная сумма выигрыша также находится приблизительно на среднем уровне Х2000 – Х5000.

Но все же и тут можно встретить игровые автоматы с большой суммой MAX WIN.

Например: Sugar Pop 2, у данной игры Max Win X28305, а RTP 96.46%

 Всем любителям риска можем рекомендовать этот слот. RTP и MAX WIN в нем как видите довольно большие, ну и игровой процесс тоже на должном уровне.

Игры провайдера
72 Fortunes
72 Fortunes
Woodlanders
Woodlanders
Rise of Triton
Rise of Triton
April Fury and the Chamber of Scarabs
April Fury and the Chamber of Scarabs
Thunder Clash
Thunder Clash
Wish Granted
Wish Granted
Charm & Treasures
Charm & Treasures
Pho Sho
Pho Sho
Book of Darkness
Book of Darkness
Enchanted: Forest of Fortune
Enchanted: Forest of Fortune
Astro Cash – Hold and Win
Astro Cash – Hold and Win
Tycoons: Billionaire Bucks
Tycoons: Billionaire Bucks
Triple Lucky 8’s
Triple Lucky 8’s
Golden Blitz
Golden Blitz
Fruit Mojo
Fruit Mojo
Take the Vault – Hold the Win
Take the Vault – Hold the Win
Rockstar: World Tour Hold and Win™
Rockstar: World Tour Hold and Win™
Tiger’s Luck – Hold and Win
Tiger’s Luck – Hold and Win
Mr. Vegas
Mr. Vegas
Mr. Vegas 2
Mr. Vegas 2
Hearts Desire
Hearts Desire
Bounding Luck
Bounding Luck
Golden Dragon Inferno
Golden Dragon Inferno
Sleighin It
Sleighin It
Trinity Reels
Trinity Reels
Expansion
Expansion
Rags to Witches
Rags to Witches