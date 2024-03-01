Сюжет Buffalo Goes Wild

Каждый день человек ухаживал за своим буффало по имени Боб. У него было много бизонов – целое стадо! Ежедневно животных выгоняли на пастбище: там их ждала еда, любовь, подвижные игры и культурный отдых – эстеты могли целыми днями смотреть Миссисипи и получать удовольствие от созерцания пароходов, курсирующих туда-сюда. Вечером бизонов угоняли домой. На ужин каждый буффало получал немного зерна и предостаточно воды.

И вот Боб – тот самый бизон, которого человек почему-то любил больше остальных, решил, что ему не нравится скотская жизнь! Буффало оказался из умников, черт его возьми! А это, как известно, не доводит до добра...

Вечером Боб пришел домой вместе с остальным стадом, поужинал зерном и запил прохладной водой. Завалившись на кучу свежих опилок, он задумался о побеге на свободу. На его счастье несколько досок в задней стенке сарая держались на честном слове. Боб выбил их копытами и удрал на волю, не прощаясь с товарищами, которые проводили его удивленным мычанием.

Наконец свободолюбивый буффало больше ни от кого не зависел! Он мог идти на пастбище, когда пожелает! Правда, есть ему все равно хотелось каждое утро, поэтому ничего особо не изменилось, за исключением отсутствия крыши над головой и зерна, которое всем бизонам давали по вечерам. А на пастбище приходилось отправляться ежедневно, правда, не на сочное, занятое стадами, которые принадлежали людям, а на какое придется...

Да и скучно, честно говоря, одному! Боб хотел прибиться к компании лосей, которые согласились принять дальнего родственника, однако вовремя передумал – какой смысл бежать на свободу, если в итоге просто меняешь одно стадо на другое?!

Потом буффало хотел подружиться с орлом. Хозяин небес вроде бы и не прочь был обрести товарища, но, увы, на земле он обычно сидел, а передвигался больше по воздуху. Стоило только орлу взлететь, как буффало снова оставался один. Какое-то время Боб пытался бегать за пернатым товарищем, но потом отстал, понимая, насколько это бесперспективное занятие.

Чуть позже ему «повезло» встретиться со стаей волков, которые едва не сожрали бизона. К счастью, тот успел забежать в огромную пещеру. Стая порычала у входа и ушла. Боб еще не знал, что заглянул в дом к огромному гризли – хозяин берлоги вернулся и обнаружил отличный обед, который трясся от страха!

Буффало бежал изо всех сил, надеясь оторваться от медведя, который ревел как полоумный, мечтая полакомиться свежей говядиной. Хорошо, что он оказался достаточно неповоротливым и не мог бежать через бурелом так же быстро, как по равнине – только это и спасло Боба, а иначе быть бы ему завтраком хозяина леса!

Остановившись у реки, свободолюбивый бизон решил подумать о происходящем. Холодная вода помогла ему успокоиться и услышать голос разума, который просил его поскорее возвращаться домой. Как выяснилось, свобода – совсем не такая классная штука, как может показаться тому, кто никогда ничего о ней не знал.

Боб вернулся домой. Человек очень обрадовался, увидев пропавшее животное! Товарищи посмеялись над фантазером и забыли о его искрометной глупости, когда в кормушки насыпали зерна. Только сейчас Боб понял, какой же он счастливчик! Может быть, вы тоже – любимчик Фортуны? Проверьте прямо сейчас!